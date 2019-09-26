台灣固邦交及時雨 美參院外委會通過台北法案

隨著台灣 (中華民國) 外交處境越來越艱難，美國聯邦參議院外交委員會週三 (25 日) 口頭通過《台北法案》 (TAIPEI Act)，協助鞏固台灣國際舞台的地位。

近來中國大陸不斷打壓台灣，以高額的援助引誘台灣邦交國與台灣斷交，中國官媒更嗆要讓台灣陷入「零邦交」絕境。美國聯邦參議院外交委員週三口頭表決通過《台北法案》 (TAIPEI Act)，這項法案將授權美國國務院採取具體措施，阻止台灣少數盟友轉而投效中國。

主要提案人賈德納 (Cory Gardner) 週三致詞表示，近來索羅門群島和吉里巴斯轉向中國建交，中國的霸凌行為已嚴重威脅台灣民主自由，美國應該一直與台灣站在一起，協助台灣鞏固邦交。

《台北法案》是今年 5 月共和黨籍參議員賈德納 (Cory Gardner) 與參議員盧比歐 (Marco Rubio)）、民主黨籍參議員馬基 (Ed Markey) 和梅南德茲 (Bob Menendez) 提出。

該法案全名為《2019 年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》，將授權美國務院對與那些和台灣斷交或不利於台灣的國家，給予降級的外交關係，暫停或改變其軍事財政方面的援助。

週三台北法案口頭通過後，將送至參議院審議、眾議院通過，並由美國總統簽署才會生效。