對沖基金滿手現金 轉進股市會是下一個選項？

管理約 4400 億美元資產的新加坡主權財富基金 (GIC) CEO 林昭傑 (Lim Chow Kiat) 上周提出保持投資彈藥的說法。在此之前，億萬富豪 Sam Zell 說，他的公司從來沒有像現在持有這麼多現金。同時，對沖基金巨頭 Paul Singer 一直在忙於籌集現金。

沒錯，目前不少市場重量級玩家正透過更深入地了解現金的相對安全性來採取避險立場。他們並不寂寞，Avalon Investment 的 Bill Stone 也與《CNBC》談論了當前保有現金的重要性。

Bill Stone 表示：「貨幣市場現金總量約為 3.4 兆美元，換個角度來看，在金融危機最嚴重的時候，這個數字曾經一度高達 3.9 兆美元，然後下降到約 2.6 兆美元，因此很明顯地現在它正在上升。」

近年來，貨幣市場成長主要由重量級股票推動，直到去年，改由利率上升推升的美國國債殖利率接手。然而，聯準會 (Fed) 近來轉趨鴿派，債券殖利率徘徊在低點附近，這可能會吸引投資人再次重回股市。

Bill Stone 說道，「現在投資人滿手現金，引爆點是殖利率將開始下降。我們已經看到短期固定收益的殖利率下降。」

Bill Stone 進一步指出：「人們將開始尋找收益，並在任何可能處尋求回報。我認為，如果不那麼擔心衰退和全球經濟放緩的話，股市就可能是這些資金流向去處。」

《CNBC》指出，標準普爾 500 指數過半個股的收益率高於 10 年期國債殖利率。

Bill Stone 補充說，考量消費者的力道，經濟衰退的可能性很小。他說：「這就是美國經濟繼續保持穩定的原因，而且看不出它有很快就會消失的原因。」