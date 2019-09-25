臉書光速計畫：跨平台傳訊 最快明年可望實現

臉書 (FB-US) 高層週二透露，最快明年可能就會將整合各平台傳訊功能，即臉書、臉書通訊、WhatsApp、IG 等用戶相互間跨平台發送訊息的功能。

Facebook Messenger 負責人 Stan Chudnovsky 週二受訪時沒有提供此項計畫太確切的細節或時間表，而表示此舉重點在向更私密、安全的通訊方式邁進，但他提到一些互操作性元素，即跨平台傳訊的能力最快明年就能實踐，例如從 Facebook Messenger 傳訊給 Instagram 或 WhatsApp 的用戶。

Chudnovsky 表示，以更長遠的計畫來看，臉書可能會提供自家服務與他家平台之間的傳訊功能。

臉書將此稱為「光速計畫 (Project Lightspeed)」，旨在讓臉書傳訊 app 更快速、更精簡，而該計畫中其他組成部分可能在未來幾個月落實，包括「2 秒內安裝完成」、「安裝大小不到 30MB」等。

根據 Chudnovsky 說法， 蘋果 iOS 用戶會較早體驗到光速計畫，接著才會推出 Android 版。

週二討論內容還提到一些複雜的人際關係，因為並非所有人都希望在各個管道被找到，例如用戶可能想區別 IG 和臉書用戶，不想在臉書上被 IG 用戶找到，或者用戶希望臉書和 IG 的傳訊互通，但卻不想被 WhatsApp 用戶找到。

與此同時，由於目前各平台傳訊基本的互動工作各自不同，所以臉書可能希望找出標準化的做法。

上有政策，下有對策？

由於臉書正面臨越來越高的政府監管程度，有關單位審查其反競爭的做法，一些觀察者猜測，臉書連結跨平台傳訊服務是否是臉書使出的招數，好讓監管機關更難以解密。

Chudnovsky 週二回應，監管議題不是推動此項目的原因，而是認為大眾會希望傳訊服務更廣泛，使他們與聯絡人能更廣泛的交流。

臉書週二下挫 3% 至 181.28 美元，跌幅較大盤更深。