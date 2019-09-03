現金堆滿手！日企就怕經濟轉壞 寧可庫藏股也不投資

日本企業坐擁現金，這些資金堆在銀行裡，可以說是企業實力的展現，也可以說只是一潭死水發揮不了什麼作用。

彭博社分析日本上市企業的申報資料，發現眾企業的現金資產總計高達 506.4 兆日圓 (約 4.8 兆美元)，是有史以來最高水位。企業可能想保留現金度過經濟寒冬，但相對地，投資人更認為應該透過投資推動企業成長，或是直接還利於股東。

目前日本企業手中現金，比起 2012 會計年度的 144.5 兆日圓，6 年之間增加了逾 3 倍，日相安倍希望改變企業結構，解決囤積資金的狀況，讓資金真正創造生產力，而安倍的政策確實有發揮效用，只是方向與政府預期有差異，從 2014 年頒布新規定以來，日本企業發放了更多股利。

但投資機構 Jefferies Japan Ltd. 研究部主管 Zuhair Khan 指出，其實日本企業有能力把七成獲利都拿出來分紅，但它們只把約 40% 獲利配給股東；日興資產管理 (Nikko Asset Management) 策略長 Naoki Kamiyama 也說，日本企業這種緊抱現金不放的狀況，必須要有所改變。

如今的情況，已不再能用公司高層過於保守來解釋，因為增加現金水位對提升獲利也有幫助。彭博社發現，今年第 2 季，東證指數成份股的 EPS 比 2012 年第 4 季增加了 80% 之多。

法巴銀行亞股投資組合經理人 Felix Lam 則認為，企業的高現金水位並非保守的象徵，而是企業基本面的改善結果，近 3 個會計年度以來，日本企業回購股票金額不但屢創新高，而且大部份資金都是從自家的資產負債表上來的，而不是發債。

高盛銀行預估，2018 年日本上市公司用於回購資金來到 600 億美元 (約 6.3 兆日元)；由於像 Sony (6758-JP)、軟銀 (9984-JP) 等大型企業都有大規模回購計畫，今 (2019) 年的前五個月，回購資金就已達 500 億美元。不僅如此，法巴銀行估算，日企今年至今已經配發出 8.4 兆日圓的股利，比 2014 年的 4.7 兆日元成長了 55%。

資金用在執行庫藏股，今年日企用在購併的資金相對減少許多，與去年同期 2150 億美元相比，今年至今，用於購併的資金只有約 950 億美元。

從 1990 年代早期資產泡沫時期養成的保守習慣延續至今，日本企業高層仍然寧可擁有滿手現金，做為購併資源或雨天備案，「因為不知道經濟何時會轉壞。」Khan 表示。

未來日本企業會不會改變做法，願意投資發展，讓股東報酬更加亮麗？有些人認為有可能，但更多人覺得，就算回購股票、股東分紅都在成長，但日本企業手中現金增加的速度可能比這些都更快。

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