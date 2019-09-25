美國零售業倒店潮 Forever 21宣告將在十月退出日本

外電報導，美國快時尚連鎖品牌 Forever 21 將於 10 月底關閉在日本地區全部 14 家門市，此外也計劃關閉線上商店，在日本市場經營 10 年後，宣布全面撤出日本業務。

由於 Forever 21 傳出財務陷入困境，由於線上零售商的普及，削弱了該公司吸引客戶的能力，並對該公司的財務狀況造成了壓力。Forever 21 也正考慮申請破產保護。

最初，Forever 21 於 2009 年 4 月在日本東京原宿區開設了第一家商店，隨後又擴展到其他城市。 這家美國公司與瑞典的 H&M 一同引領了日本的快速時尚潮流，H&M 於 2008 年進入日本。

然而面對來自線上零售的激烈競爭，Forever 21 縮減了運營，於 2017 年 10 月關閉了旗艦店原宿，如今更是宣布全面撤出日本。

美國零售業掀起倒店潮，蔓延的速度似乎也越來越快。根據市場研究機構 Coresight Research 追蹤調查，過去 3 年來，美國零售業門市減少了約 1 萬家，並可能會在 2019 年底超過 12,000 間，創下史上最高紀錄。

數據指出，今年迄今為止美國零售業門市關閉數量為 8,567 家。在 2017-2018 年期間，美國零售業門市數首度出現連續 2 年淨減的情況，亦即關店數高於展店數。

今年以來，已經有多家大型知名連鎖品牌宣布縮小實體門市規模，其中包括服飾品牌 Topshop、GAP、維多利亞的祕密 (Victoria’s Secret)、Abercrombie&Fitch，以及藥局 CVS 和連鎖百貨 J.C. Penney 等等，期望在面對高競爭的環境下能降低成本。