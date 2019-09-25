Fed警告：消費者信貸困難加倍 經濟潛在風險加劇

紐約 Fed 周二 (24 日) 發布一項告顯示，多達 6000 萬美國消費者，很難獲得信用卡與其他貸款的資格，人數較先前預估翻上兩倍，這不僅將使他們更難從金融挫折中重新站起來，也為經濟帶來更多潛在風險。

這項研究結果顯示，在信貸記錄上有問題而無法進一步獲得貸款的人數，是先前預估的兩倍之多。其中，因為信用卡額度已滿，或者信用卡付款延遲而被拒絕貸款的消費者，人數增加了一倍。

先前因沒有足夠的信貸記錄或者信用評分太低，而無法獲得常規管道貸款的成年人，約有 2650 萬人，但現在人數已激增兩倍之多，逼近美國總人口數的兩成。

研究報告指出，信貸申請的困難，將阻礙這些消費者應對資金缺口的能力，同時，對於投資與教育的提昇也帶來阻礙。無法輕易獲得傳統貸款的消費者，在面臨財務困難時，擁有更少的選擇權，部分民眾可能求助於朋友，而另外一部分民眾可能使用高風險的貸款方式。

Fed 研究人員指出，儘管這些都是正常信貸經濟的一部分，但是這些消費者可能會很難在緊急狀況下，獲得貸款的機會，對整體經濟帶來很大潛在風險。

Fed 的報告也顯示出，在美國全國各地獲得信貸的方式不盡相同。信貸安全程度較低的消費者，集中在美國南部與西南部。此外，獲得信貸的便利程度，也因為種族而出現差異，包括非洲裔的美國人與拉美裔美國人，通常很難獲得貸款。