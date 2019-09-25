川普指責中國「玩弄」全球貿易體系 拒絕達成爛協議

鉅亨網編譯羅昀玫 2019年9月25號0點9分

美國總統川普週二 (24 日) 在聯合國大會發表談話，為發起美中貿易戰辯護，並抨擊中國「玩弄」全球貿易體系，拒絕和中國達成不利美國人民的「爛協議 (bad deal)」。

川普週二在聯合國發表第三場演說，他指責中國玩弄全球貿易體系，並為貿易戰辯護。

川普週二在聯合國發表第三場演說。(圖片：AFP)

川普抨擊 (過度向某些國家) 傾斜的全球貿易秩序，數十年來一直傷害著美國人。他呼籲世界貿易組織 (WTO) 需要徹底改革，應對中國和其他國家的作弊行為。

川普控訴：「(中國) 這些不當行為多年來被容忍、忽視，甚至受到鼓勵。」

貿易戰的擔憂逐漸削弱世界各地經濟成長，川普一再聲稱這不會傷害美國經濟或消費者。川普說：「我們希望達成貿易平衡，這是公平且互惠的。」

川普提到：「我希望我們能達成對兩國都有利的協議。但是，正如我早已非常清楚地說過，我不會接受對美國人民不利的爛協議。」

上週川普表示，他希望達成完整的貿易協議，而不是臨時協議，而且無需趕在 2020 年美國總統大選之前達成協議。

美國財政部部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週一表示，他與美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 兩週內 (雙十節左右) 將在華府會見中國國務院副總理劉鶴。

此消息讓華爾街對長期貿易戰可能取得突破感到欣慰，激勵週二美股道瓊早盤上揚。