紐約Fed前行長：鮑爾對川普的政治施壓展開反擊了

紐約 Fed 央行前行長 William Dudley 週一 (23 日) 表示，聯準會主席鮑爾對美國總統川普的不斷批評與施壓，已經開始做出了反擊，認為這是一個好現象。

William Dudley 週一 (23 日) 指出，長期以來，他一直認為聯準會需要明確表示，對美國經濟的最大威脅風險來源，不是央行，而是白宮的貿易政策。

鮑爾上周在聯準會貨幣會議後的記者會上表示，貿易前景未明，是拖累經濟的關鍵。William Dudley 認為此番言論顯示，鮑爾已經開始對川普的施壓做出了反擊。

William Dudley 在接受媒體專訪時說道：「我認為聯準會過去幾周已經更明確的表明立場，這是相當可取的。經濟的主要風險來源是在貿易的政策上，因為這對於企業投資與整體供應鏈來說，帶來極大不確定性，而聯準會的貨幣政策無法完全避免這樣的風險。」

William Dudley 認為，川普正試圖同時維持兩個方向：與中國採取高風險的貿易談判，並在經濟遭受損失時指責聯準會。

美國 GDP 以及各細項表現 圖片：Zerohedge

William Dudley 月初曾發文暗示，聯準會在制定利率政策時，可能考慮了川普 2020 年大選的前景，引發市場爭議。不過 William Dudley 解釋澄清，川普的推特貼文已經把聯準會政治化了，他是希望聯準會別考慮連任問題。

William Dudley 也引述了國家經濟研究局做的一項研究調查，結果顯示，川普的推文正在促使投資人降低對聯準會利率政策的前景看法。

「投資人現在越來越不確定，聯準會降息是為了經濟做出合適舉措，還是受到了川普的壓力」William Dudley 表示。

不過 William Dudley 仍對鮑爾充滿信心，認為聯準會內部其實分歧不大，降息儘管無法完全緩解貿易不確定性，但在一定程度上仍能幫助經濟，減輕美元升值壓力。