網傳雙 11 推「數位人民幣」 人行易綱打臉：目前還沒有時間表

中國官媒新華社承辦的「中國互聯網聯合闢謠平台」向中國人民銀行（PBoC）求證後獲悉，近期網傳中國 數位人民幣 推出時間及參與機構等均為不准確信息。

與此同時，中國人民銀行行長易綱今（24）日稍早出席活動時表示，「央行數位貨幣研究已經取得積極進展，會與電子支付相結合」。易綱重申，數位貨幣目標是取代部分 M0，而不是替代 M1 或 M2。數位貨幣不改變當前貨幣投放的路徑。此外，數位貨幣推出目前還沒有時間表。

註：M0 = 流通中現金；M1 狹義貨幣 = M0＋可開支票進行支付的單位活期存款；M2 廣義貨幣 = M1＋居民儲蓄存款＋單位定期存款＋單位其他存款＋證券公司客戶保證金

今年 8 月，商業雜誌《富比士》援引前任中國建設銀行全球財務戰略主管 Paul Schulte 的說法報導稱，中國央行數位貨幣，又稱「數位人民幣」推出在即，而其首批接收者將會是：阿里巴巴、騰訊、中國建設銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行、中國銀聯以及一家匿名機構。

同篇報導引述另一個消息來源稱，其實數位人民幣背後的技術早在去年就已準備就緒，且可能會趕在雙 11 購物節來臨之前面世。

上述論述雙雙遭中國人民銀行否認，並慎重告誡，「關於數位貨幣相關工作進展，人民銀行會適時披露，請以官方信息為準」。

這篇文章 網傳雙 11 推出「數位人民幣」人行易綱打臉：目前還沒有時間表 最早出現於 區塊客。

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