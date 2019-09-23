〈每週CFTC報告〉投機者大幅加碼看多美元 看跌紐幣來到歷史高點

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 9 月 17 日當週，大型貨幣投機者再次大幅增加了美元指數期貨市場的淨多單，來到 2017 年 4 月 25 日以來最看漲的水位，相對之下，對紐西蘭幣的淨空單則來到歷史性的高點。

美元指數 (圖表取自 countingpips.com)

數據顯示，投機者對美元指數的看多部位，本週共增加 9742 口，至 4.1 萬口，當中最主要的變化來自空單大減 9599 口，而造成淨多單的提升。

而淨多單增加的合約數，也寫下 2018 年 6 月 19 日以來最高，在過去 12 週，有 10 週多頭持倉均增加。

其他貨幣

其餘主要貨幣中，紐西蘭幣雖然空單增加不到萬口，為 6253 口，但淨空單因此增至 3.6 萬口，寫下紀錄新高。在過去 6 週中，淨空單有 5 週均增加。

主要貨幣持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

最大的單週變化來自歐元，淨空單增 1.8 萬口，至 6.8 萬口，為 6 月 11 日以來最悲觀的水位。

澳幣部位持續有所改善，淨空單減少近 1.3 萬口，使空頭部位減到 4.0 萬口，是 2 月 26 日以來的最低看跌水位。

原油

在原油部分，雖然出現沙烏地阿拉伯油田遭攻擊事件，但在前一週多單大增之後，投機者反而略減了多頭的押注。

WTI 期貨 (圖表取自 countingpips.com)

數據顯示，大型投機者及避險基金的 WTI 原油非商業期貨合約，淨多單本週減少 1100 口，至 42.7 萬口。

原油多頭部位前一週大增 4.4 萬口之後，本週雖然減少，但淨多單仍連續兩週維持在 4 萬口以上。

黃金

黃金與原油情況正好相反，前一週多頭大減之後，本週淨多單重新增加，共增 1.2 萬口，來到 28.2 萬口。

黃金持倉 (圖表取自 countingpips.com)

整體來看，自 2016 年 9 月之後，大型投機者對黃金開始看漲壓押，並於兩週之前，首度突破 30 萬口的淨多單。本週雖未達此水位，但仍是連續第 9 週，看漲部位在 25 萬口上方。

美債

大型投機者持有的美國 10 年期公債非商業合約，淨空單本週大減 7.0 萬口，至 22.9 萬口，這是連續第 2 週出現超過 20% 的減幅。在過去 2 週，美債的淨空單共減少逾 14.7 萬口。

10 年期美債 (圖表取自 countingpips.com)

儘管出現回調，投機者仍處於看空的水準，不過目前已來到 4 月 2 日以來最少的淨空單口數。