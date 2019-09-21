谷歌加碼30億歐元擴建歐洲資料中心 以實現無碳企業

近來因應氣候議題，美國許多人走上街頭抗議全球溫室效應，呼籲企業實現降低碳排放目標，科技企業更群起罷工向大型跨國企業施壓，包括數百名谷歌 (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和推特 (TWTR-US) 的員工也參與的這項活動，而亞馬遜和谷歌等皆為了公司形象，近來表態將貫徹氣候目標。

繼亞馬遜貝佐斯宣布將提前 10 年完成巴黎氣候條約的目標後，谷歌也在今日 (20 日) 全球氣候罷工日這天，宣布將加碼投資 33 億美元 (30 億歐元)，擴大其在歐洲的資料中心，致力於建設一座綠色能源的資料處理中心。

該公司本週早些時候已經宣布了 18 項新的可再生能源的交易計畫，其中在美國，南美和歐洲的總發電量為 1600 兆瓦。

宣布執行長 Pichai 和芬蘭總理 Antti Rinne 討論建立「無碳」企業，承諾未來 20 年將在歐洲投資 33 億美元 (30 億歐元) 擴大資料中心業務，這意味著谷哥在歐洲相關投資總額將達到 150 億歐元。

公司聲稱將能在歐洲免費培訓 500 萬名重要的數據技術人員，並且最近在芬蘭的首都赫爾辛基開設了技能訓練中心。

目前谷歌在全球有 16 個資料中心，以及 20 多個租用的資料中心，谷歌自營的資料中心，美國有 8 個，南美洲有 1 個，亞洲有 2 個，歐洲有 5 個。