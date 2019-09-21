蘋果iPhone 11不支援18W快充 外媒：得另外加購

蘋果 (AAPL-US) 最新 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 將於美東時間週五 (20 日) 上市，不過外媒相繼報導，認為憑蘋果普通版的 iiPhone 11 原廠隨附的 5W 充電插頭，充電速度相當緩慢，建議果迷們如果不買 iPhone 11 Pro，應該另外加購 18W 的充電頭。

這款蘋果充電頭價格為 30 美元 (約台幣 999 元)，支援 iPhone 11 的快速充電，可在 30 分鐘內快充高達 50% 的電量，比起需要數小時才能完全充滿電的普通版 iPhone 11 配備的蘋果原廠標準 5 瓦充電器，來得快速許多。

蘋果 18W 快充轉接頭 (圖片: CNBC)

目前僅有 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 隨附蘋果最新的更快的 18W 充電器。

因此不少科技專家們認為，購買 iPhone 11 的消費者應該另外購買 Apple 的新款 18W 充電器，並且還得重新購買線材，以替換 iPhone 11 普通版的 5W 充電器，據了解，蘋果推出 1 公尺長的充電線價格為 19 美元，另外也有 35 美元的 2 公尺長的充電線可供選擇。

18W 充電頭和線材皆可在蘋果網路商店 Apple Store 訂購。

對比其他第三製造商生產的充電頭，雖然價格上稍微親民，不過專家們仍建議購買蘋果官方的充電器，較不必擔心電池損壞。

相較之下高階版的 iPhone Pro 就彌補了普通版 iPhone 11 的不足，不僅直接附贈 18W 的充電接頭，還附贈 USB Type C 轉 Lightning 充電線，這也是蘋果第一次在 iPhone 包裝中就隨附快充配件，算得上是蘋果的小小進步。