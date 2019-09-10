谷歌開發者大會宣布：在中國推出Grow with Google計劃

谷歌 (GOOGL-US) 開發者大會於今日 (10 日) 在上海拉開序幕。在大會中，谷歌大中華區總裁陳俊廷 (Stanley Chen) 宣布，已經在 80 多個國家和地區推行的 Grow with Google 成長計劃在中國正式推出，提供線上和線下培訓課程，以及主題性的專題，谷歌正在將技術帶給所有人。

Grow with Google 成長計劃提供一系列免費的工具，為企業、職場工作和業務等提供幫助，提升相關技能和業務，同時也推出針對學生的項目和活動，以及針對女性黑客松、藝術與文化等主題。

此外，在名為「谷歌成長指南」微信應用程式上，使用者都可以選擇有興趣的開發、營銷相關主題，進行免費課程。

另一方面，谷歌也在這次發布了「觀妙中國」的應用程式，收錄了超過 30 家中國博物館的藏品，利用 AR 技術，讓用戶在手機上就能逛博物館，Google Maps 的街景功能讓使用者能像真正走在街上的實境體驗，這項技術也被應用在這款藝術與文化應用程式當中，通過街景功能並配合手機操作，帶來更好的沉浸式體驗。

在上週，谷歌正式推出了安卓 10 系統，是安卓系統一次重大變革，新增了黑暗模式，手勢導航等功能。該公司表示，今年將有超過 20 家電信商提供 5G 網絡服務。谷歌 Android 技術推廣工程師 Chet Haase 在會中表示：「5G 網絡帶來了更快的速度，低延遲。許多沉浸式應用場景都可以與 5G 技術進行更深度的結合。」