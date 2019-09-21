〈降息投資術〉Fed接下來轉鷹 美元買點浮現

美國聯準會 (Fed) 一如預期降息一碼，但接下來態度轉鷹派，暗示年底不會再降息，銀行業者表示，此將為美元帶來支撐，且預期今 (2019) 年第四季到明年第一季，美元仍將明顯強於歐元及英鎊，因此建議外幣投資上，可以加碼美元，乃至布局美元計價、殖利率高、具降息題材的新興市場債券基金，美高收債基金也可逢低布局。

王道銀行理財諮詢部副總朱挺豪表示，易戰調高關稅的後遺症顯現，上周四美國公布 8 月核心消費者物價指數（CPI）為 2.4%，創 1 年來最大年增幅。預期關稅效應下，通膨率未來幾個月將會持續上揚，並可能突破聯準會所設定的 2% 目標，造成 Fed 在降息的步調上轉為觀望。

朱挺豪進一步表示，隨着美國經濟維持強勁，且關稅效應發酵，加上油價大漲也帶來了通膨壓力。雖然 9 月份 Fed 仍如預期降息一碼，但會後聲明轉為鷹派，暗示年底不會再降息，此將對美元帶來支撐。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄也指出，美國聯準會 (Fed) 及歐洲央行 (ECB) 近期皆陸續召開利率決策會議，而這兩大央行也都相繼宣佈降息。本次 ECB 利率決策會議除了採取降息政策，下調隔夜拆款利率 10bp 至 - 0.50%，並宣布自今年 11 月 1 日起，重啟購債規劃即資產購買計畫 (簡稱 APP)，每月規模為 200 億歐元。

張冠雄表示，9 月 18 日美國 Fed 的利率決議，再度降息了 1 碼 (基準利率降至 1.75%〜2.00%)，並下調回購利率 (IOER) 30bp，目的是希望緩解短期流動性緊張。

張冠雄表示，整體而言，ECB 貨幣政策的寬鬆力道大於 Fed，考量目前美歐利差仍大，美國經濟基本面明顯優於歐元區，加上英國脫歐疑慮也會對歐元匯率造成一定的壓力，故展望第四季至到明年第一季，預期美元仍將明顯強於歐元及英鎊，建議持有美元為佳。

朱挺豪也預期美元將維持強勢，除了布局美元，對於美元計價商品的資產配置也提出建議，朱挺豪表示，除了美國經濟情勢仍穩定，全球經濟成長動能多數出現下滑，尤其中國、歐洲等主要區域。這將導致全球央行轉向寬鬆，尤其是新興市場國家央行更是有此趨勢。因此，殖利率高、具降息題材的新興市場債券基金為布局首選。

其次，朱挺豪指出，在油價居高不下，能源類股違約率降低，有利以能源類公司為大宗的美高收債基金，可逢低佈局；而能源類股部分，雖短期上揚，但沙國估計一個月左右可修復產能，能源類股不宜追高。