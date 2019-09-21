Fed布拉德曝降息兩碼內幕 副主席：未來降息路徑採逐次會議決定

聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週五 (20 日) 表示，未來降息路徑，將透過逐次會議決策的方式來決定。此外，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 發布聲明，曝光他希望降息兩碼的內幕。

聯準會副主席克拉里達週五接受外媒專訪表示，美國經濟處於一個不錯的位置，就業率居高、薪資增長和家庭支出增加之間也存在良性循環，但仍存在風險。

對於未來是否持續降息，克拉里達表示，們仍將採取適當行動，以維持強勁的勞動力市場和物價穩定，將採取逐次會議決策的方式來決定利率路徑。

美國聯準會 (Fed) 一如預期在週三 (18 日) 將聯邦基金利率下調 25 個基點至 1.75%-2% 的區間，為今年 2008 年底來聯準會的二度降息。

然而，9 月利率會議中，官員們罕見意見分歧，10 位票委中有 7 位投票支持利率降一碼至 1.75%-2% 之間，3 位持反對意見。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 希望降息兩碼，波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 和堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 則尋求維持利率不變。

布拉德週五曝光降息兩碼內幕，他在一份聲明中寫道，貿易政策的不確定性仍然很高，美國製造業已出現經濟衰退，整體經濟預期將在近期放緩。此外，殖利率曲線倒掛，美國政策利率幾乎高於所有 G7 國家的公債殖利率。

布拉德認為，謹慎的風險管理是目前要積極降息，然後在下行風險未成現實的時候再升息。

羅森格倫表示，對於勞動力市場緊張的經濟體，無需額外的貨幣刺激政策。他還警告，低利率有推升風險資產價格上漲的風險，並鼓勵家庭和企業過度利用槓桿。