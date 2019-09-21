Fed降息對亞洲消費者意味著什麼？

美國聯準會 (Fed) 19 日宣布降息一碼至 1.75%~2.00%，是三個月來第二次降息。上次聯準會降息後，亞洲國家紛紛跟進降息，印尼已降息三次，紐西蘭也稱願意接受零利率政策。

亞洲跟進降息，加速進入貨幣寬鬆週期

這次 Fed 再度降息後，分析師預期亞洲國家降息的趨勢，勢必將持續下去。韓國已於 7 月降息一碼至 1.5%，市場預期韓國 10 月 16 日可能再度降息一碼至 1.25%。

儘管降息對消費者與企業來說是件好事，將鼓勵投資與支出，但市場也擔心，這樣的降息幅度，仍無法阻止區域內的經濟出現停滯。

降息後的亞洲，誰是受益者？誰是受傷者？

新加坡大學商學院資產管理研究中心主任 Joseph Cherian 表示：「利率降低，對於企業與有負債的個人來說，是相當受到歡迎的」。

印尼跟進降息後，也放寬了汽車貸款與房貸條件，央行希望藉此提振經濟，幫助企業吸引外國投資者。

不過位於雅加達的房地產開發商 Kingland 的總裁 Timothy Chang 表示，儘管央行對銀行的借款利率放寬，但房貸的利率仍高達 14%，且借款期限太短，一般民眾仍難以買房。

新加坡諮詢顧問公司 Segi Enam Advisers 的經濟學家 Khor Yu Leng 也認為，降息之後，對一般中產階級沒有太大改變，對於富有者更形利多，因為他們可以利率更低的利率來投資更多金融商品與資產。

利率降低也會影響養老金。Khor Yu Leng 指出，降息會連帶使債券殖利率走低，這對於國家的退休基金來說，投資組合可能不得不減少低風險的國債配置，轉向商品甚至股票等高風險的資產。這可會導致整個退休基金的投資組合風險上升，並非理想情況。

降息就足夠了嗎？財政刺激與結構改革可能更為重要

香港資產管理公司 Pictet 的經理人警告，由於利率已經在歷史低水準，貨幣政策的有效性，可能會下降。相對的，政府是否擴大財政政策，其刺激措施對市場驅動的力量，會比貨幣政策高得多。

新加坡經濟學家 Khor 提到，中美貿易戰與英國脫歐等問題，所引發的全球經濟不確定性，僅靠降息恐不足以阻止經濟放緩。他舉例，在新加坡的食品產業景氣正在放慢。消費者在速食麵上的支出增加了，但在高檔飲料市場的支出卻下降了。

此外，貿易保護主義阻礙了國際自由貿易的發展。專家們認為，影響全球風險最大的中美貿易戰，是無法單靠央行降息就能彌補的。

商學院教授 Cherian 提出，如果這些大國能減少互相威脅，回到經濟與國際自由貿易上，那麼自然企業與消費者的樂觀情緒會再次回升。