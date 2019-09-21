IMF前總裁Lagarde︰全球經濟成長「脆弱」且「面臨威脅」

外電報導，國際貨幣基金組織 (IMF) 前總裁 Christine Lagarde 警告表示，全球經濟成長「脆弱」且「面臨威脅」，各國過度依賴央行刺激政策，應努力減少經濟中的人為漏洞。

Lagarde 在接受採訪時表示，面對全球經濟，各國政策制定者應該共同努力「試圖減少脆弱性並解決不確定性」。

此外，她也表示，目前的狀態一種相當平庸的經濟成長，這種成長「很脆弱，而且正面臨威脅之中」。她認為，央行已經做了大量繁重工作，防止金融危機經濟陷入蕭條，但現在輪到政府政策官員加強處理的這樣的態勢。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 也表示，各國貿易緊張局勢正在侵蝕全球的經濟成長，並且已將 2019 年全球經濟成長預估從 3.2% 下調至 2.9%，是 2008 年金融危機以來最低的水平。

Lagarde 在上週正式卸任 IMF 總裁，並將於今年 11 月出任歐洲央行 (ECB) 總裁，成為第一位接管歐洲央行領導職位的女性。

在她領導歐洲央行的新職位中，Lagarde 表示將專注於創造就業和維持穩定，但僅靠穩定可能不足以為民眾帶來更好的生活。

美國總統川普在過去指責 Lagarde 故意設法削弱歐元，以獲取不公平的貿易優勢。歐洲其他國家也曾批評 Lagarde 將利率降至負值區域，以遏制歐盟經濟低迷的情況。

對此，Lagarde 表示，經驗表明，在政治家干預中央銀行獨立的情況下，央行並沒有能很好地發揮作用。央行官員應該要努力做到「可預測」並側重穩定，堅持數據事實來進行預測。