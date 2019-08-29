美股盤後 — 道瓊漲逾 200 點 金融、能源類股死貓式反彈

週三 (28 日) 華爾街對美中貿易戰況抱持謹慎態度，美債殖利率曲線倒掛持續，金融股、科技股在美股開盤時領跌，隨著盤中油價大漲，能源股走高，金融股技術性反彈，美股上演逆轉行情，終場道瓊收漲逾 200 點。

週三 (28 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 18.78 點，或 0.65%，收 2887.94 點。

那斯達克指數上漲 29.94 點，或 0.38%，收 7856.88 點。

美股道瓊指數上漲 258.20 點，或 1.00%，收 26036.10 點。

費城半導體指數上漲 8.73 點，或 0.60%，收 1462.85 點。

標普 11 個主要板塊僅公用事業板塊走跌，能源、非必需消費、工業版塊領漲。(圖片：Finviz)

美國能源資訊管理局 (EIA) 週三宣布，上週美國原油庫存減少 1000 萬桶，促使油價飆升逾 1%，激勵能源股大漲，雪佛龍 (CVX-US) 與埃克森美孚 (XOM-US) 股價分別上揚 0.8% 與 0.7%。

金融股集體走揚，花旗 (C-US) 上漲 1.14%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.44%；摩根史坦利 (MS-US) 上漲 1.48%；高盛 (GS-US) 上漲 1.19%。

尖牙股 (FAANG) 全數走高，蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.67%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.25%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.14%；臉書 (FB-US) 上漲 0.25%。

半導體類股同步揚升，AMD (AMD-US) 上漲 1.92%；美光 (MU-US) 上漲 1.67%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 0.61%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.51%。

台股 ADR 方面。友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.24%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.69%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.73%。

焦點個股

Autodesk (ADSK-US) 週三股價下跌 6.74%，為標普成分股中表現最差的股票，主因是該公司下調全年財測。

即使美國旅遊消費和香港動盪影響同店銷售額，精品珠寶商蒂芙尼 Tiffany＆Co (TIF-US) 最新財報獲利仍優於預期，週三股價上漲 3.02%。

華爾街分析

美國貿易代表署 (USTR) 週三確定將 3000 億美元中輸美商品關稅，從 10% 提高到 15%，預定在美東時間 30 日聯邦政府公報上發布此消息，而美中貿易沒有更多新的發展令華爾街鬆口氣。

債市警鐘持續大響！10 年期與 2 年期殖利率曲線倒掛持續，30 年期國債債券收益率跌至歷史低點 1.91%，跌破標準普爾 500 指數的股息殖利率，使得股票成為更有吸引力的選擇。

金融與能源板塊是標普 11 個主要板塊中 8 月份表現最差的，今日卻帶動美股反彈氣勢，CFRA Research 駐紐約首席投資策略師 Sam Stovall 稱，看到金融和能源本月相對表現，可以說這是一隻死貓式反彈。

美銀美林利率策略師 Ralph Axel 表示：「顯然貿易戰是如此重要的一部分，它仍然是如此令人難以置信的不可預測。」

ThemisTrading LLC 的股票交易員 Mark Kepner 說：「無論聯準會未來是否預示更多的降息，還是僅僅是債市總體上反彈，但整體利率下滑也會為市場提供某種支撐。」