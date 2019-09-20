美國9月中旬申請失業救濟金人數偏低 勞動市場穩健

根據美國勞工部週四 (19 日) 釋出的數據顯示，9 月中旬後申請失業救濟金的人數僅小幅增加。截至 9 月 14 日的七天內，申請救濟金的人數增加 2000 人，達到 20.8 萬人，低於分析師預期的 21.3 萬人，顯示勞動就業情況樂觀，有望推動美國第三季生產總值。

在 MarketWatch 統計後，9 月份最新失業救濟金人數將經季節性調整後為 21.5 萬人，月平均值更穩定，減少 750 人至 21.225 萬人，累計四週下來的平均值，更能顯示美國勞動力市場況。

美國失業救濟金申領人數 (圖片: 美國勞工部推特)

截至 9 月 7 日為止，持續申請失業救濟的人數減少 1.3 萬人，降至 166.1 萬人，低於預期中的 167.2 萬人，整體呈現平穩降低的趨勢。

今年 4 月前兩週，美國初領失業金人數低於 20 萬人，創下近 50 年來新低。數據顯示申請的人口多集中在德州、加州和北卡羅萊納州。

截至 8 月 31 日為止當週，當週連續申請失業救濟金人數的 4 週移動平均值較前週修正值減少 1.45 萬人至 16.8 萬人。截至 8 月 31 日為止當週，經過季節性因素調整後的失業救濟申請較前週持平為 1.2%。

美國經濟學家 Jim O'Sullivan 表示，失業救濟人數低，顯示就業市場緊俏，非農就業人數的成長雖然有放緩趨勢，但這是因為職缺減少所致。

儘管製造業疲軟，加上美中貿易戰仍有不確定性，多數 Fed 官員認為適度調整基準利率應能保持良好的經濟活動。