Fed連4天進行回購操作 專家：不致重演2008年危機

美國隔夜貸款市場正陷入混亂，迫使紐約 Fed 週四 (19 日) 下午宣布，週五將再進行 750 億美元的回購，Fed 連續 4 天緊急救市，這是 10 多年來少見的干預。

金融專家指出，人們不需擔心 2008 年的危機重演，當時銀行太害怕互相放貸，當前銀行體質健康，目前只是短期流動性失靈的狀況。

隔夜回購利率飆升引發擔憂

美國隔夜回購利率 (overnight repo rate) 在本週二 (17 日)，突然竄升至 10%，創下 2003 年以來新高，引起市場憂慮。回購市場是提供金融系統短期流動性的方式，當出現極端狀況時，可能會引發金融危機。

隔夜利率回歸正常 (圖表取自 CNN Business)

華爾街猜測可能的因素，由企業繳稅、1 兆美元赤字、到殖利率持續倒掛，都被視為原因之一。但無論如何，這一事件反映流動性緊縮，金融體系中的現金根本不足的問題。

DoubleLine Capital 投資組合經理 Bill Campbell 表示，目前，這是一個管道問題，但如果一直持續，很快就會成為一個信心問題。

利率突然飆升仍令人感到意外，即使本週油價突然波動，但金融市場仍然處於相對平靜的時期。

聯準會能力遭質疑

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 在發給客戶的報告中質疑，如果在市場平靜的時刻，聯準會都無法維持市場秩序，那麼在混亂中的情況會如何？

隔夜市場雖然不太受到注意，但仍是貨幣市場的重要部分。隔夜市場允許銀行在短時間內快速廉價地借錢，換取對方以美國國債等流動性資產作為擔保的。

Colas 形容，過去幾天的劇烈波動，就像是走進一家豪華酒店，卻發現廁所馬桶不通。

隔夜回購利率通常與聯準基準利率相當，但週一時來到 5%，已是當時利率的 2 倍，週二更上衝至 10%，引來市場恐慌。

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 指出，週二的情況，只是用「大屠殺」來描述。

未見系統性風險

不過，Penn Mutual Asset Management 投資組合經理 Zhiwei Ren 認為，隨著利率獲得修復，說明這並不是一個普遍的流動性緊縮。在 2009 年時，它存在著系統性風險。

Fed 連續 4 天的操作，表明持續的現金短缺可能需要更多的資金投入。

Fed 主席鮑爾週三承認市場「壓力加大」，但淡化可能的影響，表示這對經濟或貨幣政策的立場沒有任何影響。