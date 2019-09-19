澳洲8月失業率創新高 降息機率增、澳幣跳水

澳洲政府週四 (19) 公布最新就業報告，8 月份失業率新增至 5.3%，創下歷年新高，且低於央行目標的 4.5%，而新增就業人數僅 3.47 萬人，且多數非正職，雖優於市場預期的 1.5 萬人，不過低於 7 月份的 4.11 萬人，或是上月修正後的 3.64 萬人。

澳洲公布令人失望的失業率表現之後，澳幣兌美元隨之跳水，截至台北時間週四 (19 日) 11 時許，澳幣兌美元跌至 1 澳幣兌 0.678 美元，回測 2 週新低。

澳幣兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

根據彭博彙編的數據顯示，8 月份正職 (Full time) 就業人數下滑 1.55 萬人，兼職 (Part time) 就業人數增加 5.02 萬人，勞動參與率 66.2%，低於市場預期的 66%。不充分就業率上升 0.1% 至 8.6%。勞動低度運用率增加至 13.8%。

澳洲失業率不如 RBA 預期 (圖片: 彭博社)

央行總裁 Philip Lowe 試圖透過連續兩次降息，減緩全球經濟動盪為澳洲帶來的衝擊。外界預期澳洲央行 (RBA) 將在 11 月降息。

在此之前，澳洲央行已在 6 月和 7 月連續兩次降息，努力將失業率降至 4.5% 以下，希望能藉此恢復通膨。分析師預估澳洲央行將在 11 月降息一碼至 0.75%。

澳洲國民銀行 (NAB) 也示警，除非澳洲政府能祭出刺激經濟的政策，RBA 可能一路降息至明年 2 月份，甚至下調利率至 0.25%。

知名經濟學家 Bill Evans 和小摩分析師 Sally Auld 認為，澳央總裁 Lowe 將在下個月和 2 月份有所動作。

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