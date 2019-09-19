美股早盤 — 微軟、思科領漲 能源股走高 道瓊漲近百點

聯準會昨 (18) 日宣布今年二度降息後，週四 (19 日) 美國 9 月費城 Fed 製造業等經濟數據樂觀，伊朗外交官警告全面開戰，能源股因油價上揚而走高，微軟與思科等科技股領漲，美股四大指數開盤小幅上漲，道瓊早盤上揚近百點。

截至台北時週四 (19 日) 晚間 10 時 20 分許：

道瓊指數上漲 91.0 點或 0.34%，暫報 27234.0 點

那斯達克上漲 46.81 點或 0.58%，暫報 8224.20 點

標普 500 指數上漲 12.47 點或 0.42%，暫報 3019.20 點

費半指數上漲 3.54 點或 0.22%，暫報 1604.55 點

台積電 ADR 上漲 0.71% 至每股 45.04 美元

十年期美債殖利率下滑 0.016 至殖利率 1.768%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.90% 至每桶 58.58 美元

布蘭特原油上漲 1.37% 至每桶 64.48 美元

黃金下滑 0.39% 至每盎司 1509.65 美元

美元指數下滑 0.23% 至 98.34 點

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

焦點個股

微軟 (MSFT-US) 週三盤後宣布已批准一項高達 400 億美元新股回購計劃，並提高了季度股息 5 美分，至每股 51 美分，激勵微軟週四開盤上漲 2.39%。

美國鋼鐵 (X-US) 週三盤後公布第三季財報，每股虧損 0.35 美元，虧損遠高於預期的 0.06 美元，促使其股價週四開盤暴跌 13.13%。

今日關鍵數據

美國 9/14 當週初請失業金報 20.8 萬人，預測 21.3 萬人，前值 20.6 萬人。

美國 9 月費城 Fed 製造業指數報 12.0，預測 11.0，前值 16.8。

美國 8 月成屋銷售年化總數報 549 萬戶，預測 539.0 萬戶，前值 542.0 萬戶。

華爾街分析

全球央行紛湧進降息大潮，超級星期四來襲，繼聯準會週三一如預期降息一碼後，巴西緊接著降息兩碼、印尼、香港央行隨後調降一碼，日本、台灣、英國央行不跟進，但日本暗示十月可能會降息。

聯準會週四連續第三天進行回購操作，注資上看 750 億美元的活水，以緩解美元流動性稀缺問題。聯準會主席鮑爾週三表示，為應對流動性短缺，有可能需要比預期更早地恢復資產負債表的有機增長。

美中副手級面談週四華府先行登場，為期兩天，為下月高層級談判暖身奠定基礎，白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 和美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 皆表達溫和樂觀的態度，據悉談判聚焦在美國農產品出口問題上。

總部位於巴黎的世界經合組織 (OECD) 週四發布報告顯示，不斷升級的貿易衝突正影響人們的信心和投資，增加政策的不確定性，加劇金融市場的風險，並危及全球本已疲弱的增長前景。