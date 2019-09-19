未見大幅降息！川普痛批 Fed 鮑爾「沒膽、沒道理、沒遠見」

週三 (18 日) 美國總統川普未見所期的大幅降息，他再度推文槓上聯準會 (Fed) 與主席鮑爾，稱聯準會降息一碼的舉措，讓大家再次失望了。

週三聯準會 (Fed) 一如市場預期降息一碼，將聯邦基金利率走廊下移至 1.75% 至 2.00%，由於釋出的利率點陣圖顯示今年不會再有降息，引發美股道瓊盤中一度大跌 200 點。

(圖片：翻攝川普推特)

川普隨之推文砲轟：「(聯準會主席) 鮑爾與聯準會再度讓大家失望了。(他們降息一碼的舉措是) 沒膽、沒道理還沒遠見！可怕的傳播者！」

川普抨擊聯準會與鮑爾已成家常便飯，上月聯準會「鷹派降息」引發美股道瓊一度大跌近 400 點，他痛批鮑爾讓大家失望了。

川普近期不斷抱怨聯準會去年四度升息舉措，揶揄美國央行「樂見」美國製造商目前面臨的麻煩，認為美國經濟正被聯準會 (Fed) 「戴上手銬」，批評鮑爾和聯準會不但天真且且是一群笨蛋。

他還多次對聯準會利率下指導棋，希望聯準會大幅降息四碼，亦或降至 0% 更低。

四位聯準會前主席沃克 (Paul Volcker)、葛林斯潘 (Alan Greenspan)、柏南奇 (Ben Bernanke)、葉倫 (Janet Yellen) 上月 5 日罕見發表公開聲明，呼籲聯準會保持獨立運作，無須擔憂會因政治因素而被威脅會遭丟官或降職。