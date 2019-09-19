Ron Paul：全球經濟恐受負利率毒害 美國也不例外

隨著全球負殖利率債券規模越來越大，前共和黨議員 Ron Paul 警告，美國將無法避掉這波負利率浪潮，並稱這恐導致債券泡沫風險持續上升，重創全球經濟。

目前全球負利率債券已高達 17 兆美元，Ron Paul 稱，「我們正處於歷史最大的債券泡沫中，這是前所未見的，而且它可能即將破裂，到時就連 Fed 也無法阻止。」

Ron Paul 長期對資本市場抱持熊市觀點，認為 Fed 的政策舉措無法緩解當前經濟環境，包含調降基準利率。

Ron Paul 週三 (18 日) 說道：「我們永遠無法預測這些債市資金會流向何處，且過度貨幣寬鬆可能帶來通膨問題，每次 Fed 將基準利率下調至市場水平以下，就會創造出新的信貸，這就是泡沫，而且我們無法確定泡沫何時會破裂。」

2018 年 10 月，美國 10 年公債殖利率飆升至 7 年新高，達到 3.26%，引發通膨疑慮，當時 Paul 預估美股將暴跌 50%。

Ron Paul 已多次警告股市、經濟將出現泡沫，並稱當前資本市場正面臨「人類歷史上最大泡沫」，隨著全球負利率債券數量持續飆升，Ron Paul 認為，目前泡沫的膨脹風險已達到無法估計的高檔水平。

上週五 (13 日)，美國 10 年公債殖利率達到 1.90%，為 8 月以來最高。截至今 (17 日) 下午 4 時許，美國 10 年公債殖利率約為 1.77%。

美國 10 年期公債殖利率 (圖：Investing.com)

Paul 認為，若 Fed 未能將利率維持在 3% 以上，那麼低利率可能進一步摧毀金融市場的定價機制。