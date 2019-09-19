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Ron Paul：全球經濟恐受負利率毒害 美國也不例外

Ron Paul：全球經濟恐受負利率毒害 美國也不例外 (圖：AFP)
Ron Paul：全球經濟恐受負利率毒害 美國也不例外 (圖：AFP)

隨著全球負殖利率債券規模越來越大，前共和黨議員 Ron Paul 警告，美國將無法避掉這波負利率浪潮，並稱這恐導致債券泡沫風險持續上升，重創全球經濟。

目前全球負利率債券已高達 17 兆美元，Ron Paul 稱，「我們正處於歷史最大的債券泡沫中，這是前所未見的，而且它可能即將破裂，到時就連 Fed 也無法阻止。」

Ron Paul 長期對資本市場抱持熊市觀點，認為 Fed 的政策舉措無法緩解當前經濟環境，包含調降基準利率。

Ron Paul 週三 (18 日) 說道：「我們永遠無法預測這些債市資金會流向何處，且過度貨幣寬鬆可能帶來通膨問題，每次 Fed 將基準利率下調至市場水平以下，就會創造出新的信貸，這就是泡沫，而且我們無法確定泡沫何時會破裂。」

2018 年 10 月，美國 10 年公債殖利率飆升至 7 年新高，達到 3.26%，引發通膨疑慮，當時 Paul 預估美股將暴跌 50%。

Ron Paul 已多次警告股市、經濟將出現泡沫，並稱當前資本市場正面臨「人類歷史上最大泡沫」，隨著全球負利率債券數量持續飆升，Ron Paul 認為，目前泡沫的膨脹風險已達到無法估計的高檔水平。

上週五 (13 日)，美國 10 年公債殖利率達到 1.90%，為 8 月以來最高。截至今 (17 日) 下午 4 時許，美國 10 年公債殖利率約為 1.77%。

美國 10 年期公債殖利率 (圖：Investing.com)
美國 10 年期公債殖利率 (圖：Investing.com)

Paul 認為，若 Fed 未能將利率維持在 3% 以上，那麼低利率可能進一步摧毀金融市場的定價機制。

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