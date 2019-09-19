鄉林一口氣賣掉青島別墅20戶 逾25億元銷售金額Q3入帳

建商鄉林建設 (5531-TW) 今 (19) 日發布重訊，公告出售青島涵碧莊園別墅 20 戶，總成交額為人民幣 5.7555 億元(新台幣 25.31 億元)，可望在 9 月底前入帳，挹注第 3 季營收。

鄉林指出，中國大陸買家這次大手筆買下 20 戶青島別墅，連同已銷售待交屋 7 戶，鄉林青島別墅最慢 10 月底前完銷交屋。

鄉林今年前 8 月營收 30.23 億元，年減 32.44%，青島別墅若如期完銷，加上南京寫字樓與酒店式公寓成屋加速銷售，全年營收可望衝上 80 億元，達陣內部目標，超越去年全年 73.13 億元。

鄉林去年財報稅後純益 1.62 億元，每股純益 0.17 元，今年上半年稅後虧損 6.17 億元，每股虧損 0.63 元。

鄉林董事長賴正鎰今天指出，青島別墅剛開始去化速度雖然慢些，但在長期經營客戶下，還是按計畫完銷，這是鄉林在中國投資收益的一小步，卻將是鄉林在全球布局的一大步，將加速帶動資金滾動，鄉林將繼續在山東青島、江蘇南京與蘇州，湖北武當山等地投資，續推大型綜合開發案，包括涵碧樓酒店與房產，寫字樓，另外浙江杭州、舟山、金華等地，也有品牌輸出合作案洽談中。

賴正鎰說，青島別墅銷售完畢後，接下來的重頭戲就是南京酒店公寓及寫字樓商辦，及成都 R4、R6 住宅區，目前正在申請售樓證，可望在今年第 4 季推案開賣，且因 IFRS 會計準則，像是營銷廣告等成本，已在之前認列，所以中國部分的今年純益將可多出 30%。

同時，鄉林指出，布局多年的成都鳳凰山「涵碧天下」綜合開發案，共有 105 萬平米樓板面積，包含住宅，商業與酒店，住宅約 5000 戶，總銷約人民幣 250 億元，第一階段先銷售 2500 戶，也可望在今年第 4 季公開。