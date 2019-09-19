〈精測展望〉開發新客戶效益顯現 今年營收拚持平去年

晶圓探針卡大廠精測 (6510-TW) 總經理黃水可今 (19) 日表示，上半年調整產能、開發新客戶效益漸顯，除第 3 季旺季需求可期，第 4 季營收雖較第 3 季衰退，但減幅將不如往年，全年營收估與去年也不會有太大差異。法人預期，第 4 季營收季減幅將低於 1 成。

由於去年流失美系大客戶訂單，精測去年第 4 季起，營收規模明顯縮減，不過，今年上半年開始調整產能，開發新客戶，效益逐漸顯現。

由於本季步入傳統旺季，精測受惠 5G 進入商用階段，來自基頻、數據、射頻、應用處理器，及無線 / 有線網路傳輸等相關晶片半導體測試介面需求增溫，營收已連 2 個月改寫新高紀錄，8 月營收月增 7.4%、達 3.67 億元。

展望後市，黃水可表示，第 4 季營收仍會較第 3 季稍微衰退，但季減幅度將低於過往，法人估約在 1 成以內，而全年來看，黃水可認為，受惠探針卡、5G，及美中貿易戰轉單需求推升下，今年整體營收跟去年不會有太大差異。

精測上半年稅後純益 2.12 億元，年減 43.13%，每股純益 6.46 元。精測預期，下半年來看，第 3 季受惠第 2 季遞延效益，加上適逢傳統營運旺季，成長動能可期，第 4 季季減幅也將優於往年，法人看好全年獲利表現。