〈嘉泥法說〉旅宿事業開花結果 倉儲、房產同步優化助攻營運

嘉泥 (1103-TW) 今日召開法說會，執行長暨發言人王立心指出，明年在沖繩新酒店、月子中心敦化館陸續投入營運下，旅宿業務營收將衝刺，另外，在倉儲、土地房產方面也持續優化，均為營運增添動能。

以嘉泥營收比重來看，水泥事業占 52%、房產約佔 15%、倉儲物流 30%、旅宿服務 3%，其中在水泥事業部分，嘉泥並沒有水泥廠，主要以通路為主，每年銷量約 45 萬噸，王立心表示，未來量不會增加、但也不會減少，將支撐營收表現。

旅宿業務方面，王立心表示，人之初月子中心敦化館將於第 4 季營運、位在日本沖繩的那霸國際通酒店，也將於明年 4 月開幕，有助衝刺旅宿業務的營收表現。

嘉泥的倉儲物流業務則以台北港為主，目前處於損平奘況，未來也將透過積極招商、改善營運效率改善獲利表現；另外，岡山舊廠等土地資產也分透過整地以強化招租效益，也有助提振獲利。

嘉泥今年業外獲利也大進補，第 3 季將認列台泥 (1101-TW) 約 9.5 億元的現金股利，第 4 季至明年第 1 季則將認列先前處分上海嘉環的約人民幣 7000 萬元 (約新台幣 3 億元) 處分利益，至於之前公告處分證交所股票，由於已經用帳面價值認列，雖然會有現金流，但對財報來說無影響。