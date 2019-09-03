鄉林董座賴正鎰投入近千萬元加碼買進自家股票 8月就買1042張

上市建商鄉林建設 (5531-TW) 今 (3) 日公告，董事長賴正鎰 8 月加碼買進自家股票 1042 張，約斥資近千萬元，公司在重大訊息中指出，賴正鎰還會持續買進鄉林股票，顯示對長期有信心。

賴正鎰 8 月買進鄉林股票 1042 張，依月均價 9.58 元計算，賴正鎰投入資金約 998 萬元，鄉林今日股價收盤 9.87 元來看，單就賴正鎰這項加碼買進自家股票動作，算是小有獲利。

鄉林今年初在新北、台中各推 20 億元總銷的「鄉林淳真」、18 億元總銷的「鄉林天韻」兩個預售案，鄉林建設指出，其中「鄉林淳真」已售金額達 10.6 億元，「鄉林天韻」已售金額達 12.6 億元，加上「鄉林玉川」，這 3 個建案預計年底前完銷。

今年上半年鄉林營收表現不如去年同期，但賴正鎰指出，這是因為建設公司用國際會計準則 IFRS 完工認列法導致，相信上半年只是進帳慢，9 月將進入交屋旺季，對鄉林很有自信，且今年底一定會交出優於去年的好成績。

鄉林建設去年財報營收為 73.13 億元，稅後純益 1.62 億元，每股純益 0.17 元，今年上半年營收 17.96 億元，稅後虧損 6.17 億元，每股虧損 0.63 元，鄉林建設今年前 7 月營收 24.81 億元，年減 30.54%。