鄉林已推兩預售案 年底前可結案 將加速在台購地計畫

上市建商鄉林建設 (5531-TW) 除今年推出的新北新莊副都心及台中的兩大預售案，將在今年底結案之外，董事長賴正鎰今 (25) 日在股東會中表示，鄉林 2019 年下半年將加速在台購地計畫，準備於 2020 年初，推出籌備多時的萬華案、新莊案與三重案。

賴正鎰也指出，鄉林集團在大陸轉投資部分，除了涵碧樓酒店獲利穩定，青島涵碧莊園別墅今年可望完銷；南京酒店式公寓與商辦銷售已超過 6 成；而成都「涵碧天下」可望今年第 4 季公開銷售，最慢可在明年開始挹注母公司的營收。

賴正鎰表示，中美貿易大戰後續效應引發全球關注，現階段台灣成為台商回流資金的避風港，房地產會是最大的受惠者。政府估計台商回游資金上看 5500 億元，為台灣內需市場注入強大活水，日前又加碼推出 2.0 版，不僅增加優惠貸款，可望在 3 年達到 1 兆投資額，9 萬個工作機會。在有金流與人流，就會有土地與商辦、住宅的需求，所以不少房地產也會投資置產，由於北台灣因為土地和房價較高，相較之下，中部及南部房市因房價基期低成為這一波房市復甦的領頭羊。

賴正鎰指出，今年上半年鄉林看好台灣房市，就推了兩個新案，銷售都如預期，才短短 5 個月就預售達 8 成，讓他很有信心，準備加速購地推案。雖然下半年會進入總統與立委大選的干擾期，會有短暫觀望情況，但預估影響不大。