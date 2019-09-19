民族意識強烈 蘋果在中國市場排行下跌13位

美中貿易戰火已延燒長達一年多，在近日一份調查中國消費者眼中的頂尖品牌年度報告中，蘋果 (AAPLUS) 從一年前的排名第 11 位，下滑至 24 位。根據報告顯示，在 2017 年貿易戰開打前，蘋果仍在維持在排名第 5 位。

蘋果在中國市場品牌中排名下滑 (圖片: 彭博社)

與此同時，蘋果最大的本土競爭對手華為 (Huawei) 在貿易戰開打之際躍升了兩個名次，位居第二，排名僅次於中國阿里巴巴推出的支付服務支付寶 (Alipay)，排名第一。

調查結果顯示，部分中國消費者在貿易戰後，出現了抵制美國品牌的趨勢，這種情形在華為首席財務長孟晚舟去年在美國政府的要求下在加拿大被捕後，有更明顯的傾向。

加上川普隨後祭出華為禁令，封殺美國企業使用華為產品，更加深了中國消費者的民族意識，轉而支持華為。

華為在中國品牌排名第二 (圖片: AFP)

愛國意識崛起

由諮詢公司 Prophet 調查的品牌年度報告，每年針對中國主要大城市進行市調，就 27 個類別中的 258 個品牌進行市場分析排名。

公司的香港資深合夥人 Jay Milliken 表示，該份報告隨機對 1.35 萬名中國消費者進行了調查，顯示出貿易戰帶來的愛國主義，加深了中國消費者對蘋果的厭惡，也間接助長了其他中國品牌的崛起。

譬如以著名體操運動員李寧創立的運動服裝品牌，利用去年在紐約時裝週的機會，推出有中國色彩的服飾，讓品牌首次進入前 40 名，排在第 34 位，僅落後市場領導者 Nike 兩名次。

該報告今年前十名中，僅有兩家公司是美國品牌，分別是排名第三的谷歌安卓系統 (Android) 和排名第九的英特爾 (Intel)，英特爾在貿易戰位開打的 2017 年，名列該報告第五位。

中國是繼美國之後的最大市場，Prophet 分析師認為，這波貿易戰帶來的愛國消費意識，有可能削弱蘋果在中國市場的 iPhone 的銷售前景。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)