FactSet調查：美股正經歷3年來的首次獲利衰退

據研究機構 FactSet 統計了華爾街分析師之調查指出，S&P 500 指數正在經歷三年來首次的獲利衰退，並預期這樣的趨勢將在今年第三季進一步惡化。

調查指出，S&P 500 在第二季的平均獲利下跌了 0.35% 。而在先前今年 3 月底，華爾街原先預期第三季 S&P500 獲利將成長 1.07%，然而隨著市場情緒低落，FactSet 調查的華爾街分析師中位數也下修了 S&P 500 之獲利預估，預期平均獲利將下跌 3.95%。

不過，分析師也預期到年底長假期間，情況會再次轉為正面，預期 2019 年全年獲利年增成長 1.3%。

從產業類別來看，在第二季表現最差的是金屬和採礦業，由於價格下跌以及公司成本上漲，該產業的獲利平均減少了 76%。原物料產業整體則下跌 17.88%，主要是由於礦業的獲利疲軟，預計將持續至下一季。

工業則下跌了 10.23%，大部分可歸咎於波音公司 (BA-US) 的 737 Max 飛機停飛後的大幅虧損。此外，建築產品和建設公司也帶來了衰退。

科技產業當中，軟體和 IT 服務帶來了獲利亮點，但儲存和半導體則讓平均獲利下跌 5.98%。晶片公司持續呼籲下半年將帶來新一波的反彈，但有部分高管顯然對此信心不足。展望第三季，分析師預測晶片行業獲利將下跌 30.81%，跌幅高於近期的 25.38%。

另一方面，S&P 500 的 11 個產業中有 5 個呈現增長，主要是醫療保健業和保險業，Cigna Corp. (CI-US) 的獲利成長了 72.42%，而 Humana(HUM-US) 則成長了 49.84%。其他獲利成長的產業部門則是通訊服務、金融、房地產和公用事業。分析師預期，這些產業至第三季也將持續成長。