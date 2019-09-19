迪士尼CEO: 賈伯斯若還活著 迪士尼早已和蘋果合併

迪士尼 (DIS-US) 執行長 Bob Iger 週四 (19 日) 在《浮華世界》的最新自傳中提到，如果賈伯斯 (Steve Jobs) 在 2011 年沒有逝世，他會和他討論如何合併迪斯尼與蘋果。

Iger 寫到：「自賈伯斯去世以來，公司在許多領域取得相當好的成績，但有總會某些時刻，我希望賈伯斯也能在這見證公司的每一次成功。」

他補充道，「我相當希望能與賈伯斯在現實中對話，如果賈伯斯還活著，我們會把我們公司合併起來，或者至少會認真討論這種可能性」。

賈伯斯在 2006 年成為迪士尼最大股東 和迪士尼執行長建立不錯的關係 (圖片: AFP)

迪士尼在 2006 年以 74 億美元的價格收購了賈伯斯的皮克斯工作室，這筆交易使得賈伯斯成為迪士尼最大股東，賈伯斯也因此和 Iger 建立了深厚的友情。

Iger 於 2011 年加入蘋果董事會，一直持續到上週 (13 日) Iger 宣布辭去蘋果董事一職，因為蘋果和迪士尼兩家公司準備今年 11 月各自推出影視串流服務，成為業務上的競爭對手。

市場分析師長久以來預期蘋果和迪士尼的大合併，不過如今兩家公司規模市值龐大，鐵定會受到美國政府機關對大型公司的併購案的嚴格監管審查。

目前蘋果市值超過 1 兆美元。迪士尼的市場估值為 2460 億美元，企業價值超過 3000 億美元。蘋果若現在收購迪士尼，將會是歷史上最大的交易。