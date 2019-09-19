蘋果、華為新機上市備貨急 晶技9月營收可望創33個月新高

華為新款旗艦機型 Mate 30 系列今 (19) 日發表，頻率元件廠晶技 (3042-TW) 為其主要元件供應商，在包括蘋果 iPhone 11 及華為新機的需求之下，將有助晶技 9 月營收超越上月的 8.31 億元，創 33 個月來新高。

中國天風證券分析師郭明錤預估，華為 Mate 30 系列鎖定中國高階市場需求為主，下半年出貨量約 2000 萬台；其組裝備貨需求為晶技帶來拉貨動力。

晶技受惠網通、手機高階應用產品出貨順暢，小型化元件 1008 產品也完成開發，並順利出貨，帶動營收成長，8 月營收達 8.31 億元，創 32 個月來新高，毛利率也維持在 24.54% 的高檔水準，目前預估在主要手機品牌廠大舉推出旗艦機上市，及中國廠商因十一長假提前拉貨，將推升 9 月營收超越 8 月的 8.31 億元水準，呈現月增及年增的走勢。

晶技部分小型化、利基型產品產能滿載，並獲客戶同意調高價格，第 3 季受惠旺季需求，及部分料號價格提高，營收估將較第 2 季成長 2 成，也較去年同期 22.67 億元成長，並改寫近 11 季以來新高。

晶技因 3C 電子產業對小型化產品需求大幅提高，日前獲經濟部投資台灣事務所通過回台投資申請案，將在桃園平鎮廠投資 25 億元擴充設備，生產包括 5G 應用石英晶體、微機電產品前端製程及 1008 等小型化產品，預計 2021 年完工，但在今年第 4 季將先在台灣平鎮廠開出 2 條小型化產品生產線。

晶技 8 月自結稅前盈餘 8927 萬元，創 10 個月來新高，累計前 8 月稅前盈餘 4.14 億元，每股稅前盈餘 1.34 元。