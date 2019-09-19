傳全系列新款iPhone 皆配有4GB內存

市場上充斥著許關於 2019 年 iPhone 中針對記憶體的消息，但一直都沒有統一說法，然而近期根據美國知名科技部落客、推特帳號 Steve Troughton-Smith 釋出的消息確認，今年 iPhone 全系列新機：iPhone 11,11 Pro ，11 Pro Max 型號皆將有 4GB 內存。

推特帳號釋出的消息 (圖片: twitter.com)

iPhone 11 Pro 和 Pro Max 與上一代 iPhone XS 和 XS Max 的內存相同。iPhone 11 則比 iPhone XR 的 3GB 增加了 1GB。

另外，Steve Troughton-Smith 也表示，Apple Watch Series 5 中的 S5 處理器與 Apple Watch Series 4 中的 S4 處理器相同，在性能上並沒有提升。

推特帳號釋出的消息 (圖片: twitter.com)

而此前蘋果 (AAPL-US) 在 9 月 10 日的活動中，確實並沒有提到晶片的更新，也沒有提及 Apple Watch 在速度或性能上的提升。

Apple Watch Series 5 使用更新後的顯示器，配有永久在線功能及 32GB 內存，而 Apple Watch Series 5 似乎與 Apple Watch Series 4 使用相同的內部組件。

Steve Troughton-Smith 也釋出了有關更新後 10.2 英吋，第七代 iPad 的消息。 它配備 3GB 內存，高於前一版本的 2GB。

推特帳號釋出的消息 (圖片: twitter.com)

蘋果的新款 iPhone 和 Apple Watch 型號將於 9 月 20 日星期五正式推出，往後預計將會有更多關於這些設備的消息。另外新款的第七代 iPad 也將於 9 月 30 日上市。