三星Q3以近5成市占雄霸DRAM市場、估營收將好轉

《韓聯社》週四 (19 日) 報導，根據英國 IHS Markit 截至 19 日所作的統計，2019 年 7 - 9 月全球半導體記憶體的 DRAM 市場，預估南韓三星電子將以 47% 的市占拿下第一。

過去在 2018 年 Q4，三星電子在全球 DRAM 市場的市占，在相隔 18 季後，首度跌落 40% 以下，而 SK 海力士則以 32% 的市占率緊追在後。然而到了 2019 年 Q1，三星電子再度拉回 41%，同年 Q2 也增加到 43%。而到了 Q3，預估將成長至 47%。

在另一方面，SK 海力士在 2019 年 Q1 的市占表現為 30%，到了 Q2 退後到 28%，預估 Q3 也將持續下滑至 27%。

而去年在全球 DRAM 市場攀升到第三名的美國美光 (MU-US)，則預估其全球市占在 2019 年 Q3 將滑落至 22%。

(圖片：Investing.com)

根據三星電子的財測，今年 Q3 的 DRAM 營收將達 76.45 億美元，只有去年同期的 6 成水準。然而自去年 Q3 開始就不斷走衰的營收表現，也可望在這一季重新回到正成長。有南韓的證券分析師也認為，三星電子的獲利將出現改善。

另外在 Q3 的 NAND 快閃記憶體市占方面，預估三星電子將以 39% 的成績守住王座，接著是東芝的 19%，還有 SK 海力士的 10%。