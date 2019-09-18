聯準會寬鬆加上硬脫歐風險 英國公債價格持續走高

期待聯準會 (Fed) 將在周三 (18 日) 利率會議中再決定降息，債市交易員也押注英國即將面臨頗具破壞性的無協議脫歐，全球債市在這樣的氣氛中上漲。

同時，市場也認為英國將追隨美國腳步在明年降息，英國公債殖利率走低也拖累了德國和美國公債殖利率。隨著容克發言，說英國無協議脫歐的風險顯而易見，更推高了英債價格上漲的動能。

在英國的動盪氣氛下，英鎊走軟曾經讓投資人把英國公債當成資產避風港。但如今英國央行政策前景卻甩不掉脫歐問題的影響。有分析師認為，觀察市場對於聯準會議息動向的預期，顯示目前做空的優勢並不大。

10 年期英國公債殖利率下降了 4 個基點來到 0.65%，同時，10 年期美債與德債殖利率也都下降了 3 個基點。8 月份德國公債標售反應不佳，因為擔心負利率會傷害需求，不過 9 月份的 30 年期德債標售情況比上個月略佳。

英國 10 年期公債殖利率走勢 (圖: Tradingeconomics.com)

德債回溫也對英國公債略有拉抬，再加上英國通膨放緩的數據，也推升英債價格。英國央行週四將議息，市場預期這次將維持利率不變，從貨幣市場動態，反映出市場認為至今年底，英國還將降息 17 基點。

低通膨與硬脫歐這兩個因素加在一起，對英國公債有些不利，丹麥銀行分析師認為，現在英國公債還沒有那麼昂貴。