亦敵亦友！南韓材料、零件產業高度依賴日資 累計金額近3成

《韓聯社》19 日報導。根據南韓產業通商資源部在週四 (19 日) 所公布的資料，外資投資南韓材料、零件相關產業的累計金額 (申報額)，在 2018 年達到 593 億美元，較 2001 年一開始時的 14 億美元成長約 41 倍。而其中又以日本企業的投資金額居首。

在外資對南韓製造業所作的投資當中，於材料、零件方面的投資額比例，在 2001 年時還在 5 成以下，而在之後的累計投資就維持在 7 成水準，對南韓產品的出口與全球市占擴大貢獻良多。

截至去年，在 1 萬 4068 家的外資企業當中，有 3424 家在製造業作出投資，有 2573 家在材料、零件產業作出投資。

亦敵亦友！南韓材料、零件產業高度依賴日資 累計金額近 3 成。(圖片：AFP)

南韓產材料、零件的全球市占，於 2001 年以 2.9% 排行第 13 名，到了 2017 年擴大到 4.8% 排行第 6 名。

在對南韓的材料、零件部門作出投資的各國外資當中，又以日本占了最大比例。2001 - 2018 年的這段期間，在各國外資對南韓相關產業所作出的 593 億美元投資額中，日本以 27% 的比例居冠，接著為美國的 13%、荷蘭的 9.6%、德國的 7.7%，還有新加坡的 5.1%。

南韓產業通商資源部的相關人士表示「由於南韓在地理上鄰近日本，加上基礎建設並不差，還有企業在面板及半導體方面具有需求之故，因此日本在材料、零件的投資相當活躍」。當時的南韓政府還特別設置日本專用窗口，積極的吸引日資至南韓投資。

受到日本的嚴格出口管制影響，南韓就高度依賴日本在材料、零件產業上的投資，除了努力的朝向多元化發展，也積極的吸引外資在聚合物及半導體材料等範疇作出投資。