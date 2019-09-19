巴西央行降息兩碼至5.5%創歷史新低 預期年底再降

為對抗經濟放緩並促進成長，巴西央行週三 (18 日) 宣布降息兩碼，將基準利率自 6% 降至 5.5%，符合市場預期，經濟學家預估，巴西央行今年至少會再降息一次，同時預期今年底的 Selic 利率估值為 5%。

考慮到全球經濟前景不確定性持續上升，以及國內通膨溫和，巴西央行發布利率聲明表示，決議實行降息以達到國內通膨目標。

央行調查預估，今年底巴西通膨率將達到 3.45%，低於央行目標 4.25%。此外，經濟學家預估 GDP 增長率為 0.87%，這樣的增長速度對於 11.8% 的失業率來說，影響力稍嫌不足。

西方資產公司巴西經濟學家 Aauto Lima 表示，仍然需要一些時間才能觀察 7 月降息對實質經濟的影響，目前市場仍保持觀望，閒置產能顯示出企業投資意願低落，這給予央行更多降息空間。

Lima 進一步指出，巴西疲軟的經濟成長，導致企業難以將近期巴西里爾兌美元的貶值成本轉嫁給消費者，根據 Investing.com 報價，目前里爾匯率已貶至 4.11。

(圖：Investing.com)

此外，巴西政府推行的退休金改革計畫，預計可在 10 年內節省超過 2000 億美元，避免國家財政面臨破產危機，在取得進展的情況下，有望提振投資人信心，降低通膨並帶動國家經濟復甦。

Daycoval 資產管理公司經濟學家 Rafael Cardoso 表示，Jair Bolsonaro 政府透過降低公共支出以及簡化勞動法，在不引發通貨膨脹的情況下，將基準利率維持在歷史低點。隨著穩健經濟政策持續推進，預計央行可將基準利率維持 5% 至 2021 年。

Cardoso 稱，若巴西經濟情況有所改善，將減緩償債風險，促使利率下探，這意味著我們能夠享受低利率的借貸條件。

巴西央行預計在 10 月 30 日和 12 月 11 日，分別舉行兩次利率會議。