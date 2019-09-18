川普命令美財政部 大幅增加對伊朗制裁力度

美國與伊朗之間的緊張情勢升溫，美國總統川普週三 (18 日) 推文表示，他命令美國財政部「大幅度增加」對伊朗的制裁。截稿前，尚不清楚川普指示美國財政部長梅努欽採取了什麼具體制裁措施。

受此消息影響，台北時間週三晚間下午 9 時 30 分許，美國 WTI 原油期貨下跌逾 1.5%，暫報每桶 58.2 美元，布蘭特原油期貨下跌逾 1%，暫報每桶 63.88 美元。

美國 WTI 原油期貨下跌逾 1.5%，暫報每桶 58.2 美元 (圖片：investing)

沙國油廠遇襲事件證據指向伊朗，週二 (17 日) 多家外媒引述多位美國官員表示，沙國石油襲擊來自於伊朗西南部。

襲擊武器涉及逾 20 架無人機及約 12 枚巡航導彈，複雜性遠高於原先預期。另外還有攻擊前後，疑似伊朗官員的攔截通訊內容。

美國與伊朗目前關係降至冰點，伊朗是幕後主謀評估加劇中東緊張局勢。

川普上週日 (15 日) 推文表示，炮彈已上膛，只待確認，暗示待證據確鑿後，美伊將全面開戰。伊朗則一直堅稱自己不是襲擊沙國油廠的幕後黑手。

川普週二表示不打算在紐約聯合國大會上會面伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。

他稱：「我不打算見。我認為他們還沒準備好，我也不願意見到他。」伊朗最高精神領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 也放重話稱，伊朗永遠不再和美國談判。

事實上，美國早已擴大對伊朗制裁。

6 月中旬起，台灣中油承租油輪「Front Altair」與挪威和日本企業持有的油輪「Kokuka Courageous」油輪阿曼灣遇襲，加上伊朗挑戰核協議，長期秘密進行鈾濃縮活動，故美國對打擊伊朗力道越趨加劇。

6 月 25 日川普於白宮簽署一項行政命令，對伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 及其辦公室祭出制裁，限制其財政資源，擴大對伊朗的壓力。7 月底，美國財政部再對伊朗外交部長扎里夫 (Mohammad Javad Zarif) 實施經濟制裁。