Fed宣布降息一碼、點陣圖顯示今年不會再有降息！

台北時間週四 (18 日) 凌晨 2 時許，聯準會 (Fed) 宣布降息一碼 (25 個基點)，將聯邦基金利率走廊下移至 1.75% 至 2.00%，宣布調降超額存款準備金率 30 個基點至 1.80%，皆符合市場預期，同時 Fed 所釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 中位數顯示，今年 Fed 官員預期不會再有降息空間。

據 Fed 點陣圖顯示，本次會議共有 10 名 FOMC 票委認為今年不會再降息，另外有 7 名委員認為還將降息一碼，而 2020 年點陣圖顯示沒有官員預期降息，2021 年、2022 年則各有一碼降息。

Fed 利率意向點陣圖 圖片：Fed

另外值得注意的是，針對近日回購市場利率狂飆所顯示的美元流動性稀缺之問題，Fed 在利率決議中，並沒有提及永久性公開市場操作 (POMO) 或永久性回購操作等措施，來緩解流動性隱憂。

Fed 針對經濟預測之中位數顯示：

2019 年美國 GDP 成長率估為 2.2%，比此前 6 月份預測要上升 0.1 個百分點。

2020 年美國 GDP 成長率估為 2.0%，與此前 6 月份預測不變。

2019 年美國 PCE 通膨率估為 1.5%，此前 6 月份預測不變。

2020 年美國 PCE 通膨率估為 1.9%，此前 6 月份預測不變。

Fed 對於 2019、2020、2021、2022 之經濟預測 圖片來源：Fed

(持續更新中...)