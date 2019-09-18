美股早盤 - 市場靜待Fed決議 美股4大指數小幅開低

週三 (18 日) 美股早盤低開，市場靜待稍晚將公布的聯準會 (Fed) 利率決議，據最新 CME FedWatch 數據顯示，市場預期 Fed 今夜降息機率為 51.9%，降息與不降息機率約一半一半。

而對於近日美國隔夜拆款市場出現流動性問題，導致隔夜回購利率 (Overnight Repo Rate) 週二 (17 日) 一度大升至 10%，紐約 Fed 分行除了已於週二 (17 日) 執行隔夜附買回操作，釋放了 531.5 億美元流動性緩解之外，週三 (18 日) 紐約 Fed 還將釋出 750 億美元流動性。

市場主流經濟學家認為，雖然當前 Fed 可能仍是傾向降息，但考慮到美國經濟體質仍佳、失業率仍在 50 年來低點 3.7%、核心通膨率 (Core CPI) 更高達 2.4%，估計本次官員將會出現嚴重的意見分歧，預期會有許多 FOMC 票委認為，Fed 應該暫停降息。

截至台北時間週三 (18 日) 晚間 10 時許：

道瓊指數下跌 37.48 點或 -0.14%，暫報 27073.32 點

S&P 500 下跌 7.58 點或 -0.25%，暫報 2998.10 點

那斯達克下跌 23.63 點或 -0.29%，暫報 8162.39 點

費半指數下跌 1.47 點或 -0.09%，暫報 1598.27 點

台積電 ADR 下跌 0.32% 至每股 44.98 美元

十年期美債殖利率下跌 2.52% 至殖利率 1.768%

紐約輕原油下跌 1.35% 至每桶 58.30 美元

布蘭特原油下跌 1.12% 至每桶 63.83 美元

黃金下跌 0.02% 至每盎司 1513.25 美元

美元指數上漲 0.08% 至 97.898 點

道瓊日線走勢圖 圖片來源：investing.com

華爾街分析：

面對近日美元流動性稀缺之難題，據英國 ICAP 機構推估，在紐約 Fed 儲備銀行連續 2 日執行隔夜附買回操作之後，週三 (18 日) Fed 利率決策會議，可能除了降息，還有其他四種選擇，可以緩解美元流動性問題：

1. 擴大超額存款準備金利率 (IOER) 下調幅度：

若聯準會本次降息 25 個基點至 1.75%~2.0%，IOER 可能擴大調降 30 個基點至 1.8%，這將比目標下限 1.75% 高出 5 個基點，希望引導 EFFR 落在 IOER 之下。

市場認為，儘管 Fed 調整 IOER 勢在必行，但對於 Fed 現正面臨短期流動性偏緊的挑戰，可能無法真正解決。

2. 推出「常設回購機制」(standing repo facility, SRF) ：

Fed 在 6 月會議上曾提到的工具。允許金融機構用手上的美國公債，以固定利率，來交換存放在 Fed 的準備金，以取得短期的流動性。

當市場出現利率異常飆升時，這項工具可以快速緩解短期借貸市場的壓力。不過在討論數月後，Fed 對於 SRF 的利弊討論還未有結果，市場預估最可能推出的時間或落在 2020 年。

3. 提前預告 Fed 回購操作日期：

在月底、季底，利率容易因美元短缺壓力而跳升，Fed 若提前公告，在這種日期將進行回購操作，可能有效舒緩市場壓力。

4. 量化寬鬆政策 (QE) ：

這或許是一個選項，但 Fed 可能不會在眼下隔夜回購利率飆升幾天後，就立刻推出。分析師推測，也許 Fed 會宣布連續實行兩週的回購操作，就足以應付市場所需的流動性，避免大規模的量化寬鬆政策，引發更多市場對經濟不佳的揣測。

今日關鍵經濟數據：