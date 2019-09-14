美銀美林：這張「全球最重要圖表」是美股最強風向標

美國債券殖利率近期一直維持在一個重要水平之上，但美銀美林認為，若 10 年期美債殖利率下次再測試 1.5% 水平，可能對美股而言會十分危險；此前 10 年期美國國債殖利率曾在 8 月底和 9 月初測試 1.5%，然後從這個水平反彈，近日則在 1.8% 附近交投。

自 2009 年中期經濟復甦以來，這是 10 年期美債殖利率第三次測試 1.5% 這個水平，之後每次殖利率都強勁反彈，這也代表了華爾街歷史上持續時間最長牛市，與美國歷史上最持久的經濟擴張並駕齊驅。

而據美銀美林首席股市分析師 Michael Hartnett 的分析顯示，另一項挑戰可能意味著即將到來的艱難時期，在 Hartnett 每週對市場的流動性分析中，Hartnett 指出，過去 10 年的 10 年期殖利率走勢，特別是能保持在 1.5% 以上，是「全球最重要的圖表」。

10 年期美債殖利率自 2009 年以來，曾 3 度測試 1.5% 水平 圖片來源：Bofa

Hartnett 解釋說，美股與債券殖利率保持著密切的關係，如果固定收益價格再次出現大幅反彈、債市殖利率下行，那麼 Hartnett 即預計 2020 年全球股票及風險性資產價格將連帶受到拖累。

Hartnett 表示，過去 10 年來，如先前歐債危機的 2012 年、中國執行匯改後的 2016 年，10 年期美債殖利率也未能突破 1.5%，但今年跌破 1.5%，即引發市場對經濟衰退「轉折點」的擔憂，導致利差擴大和股市下跌。

實際上，經濟衰退的擔憂在夏季大幅上升，當 2 年期殖利率短暫超過 10 年期時，這種現像被稱為倒掛殖利率曲線。在過去 50 年中，倒掛一直是可靠的經濟衰退指標。

然而，大量的正面經濟數據、美中貿易協議重燃希望以及人們期待已久的歐洲央行採行更多貨幣刺激措施，都有助於扭轉債券殖利率的趨勢，結束了 2 年期與 10 年期倒掛，並表明事情可能不像擔心的那樣糟糕。

據美銀美林的數據顯示，自本月稍早殖利率觸底以來，投資人一直在逃離債券型基金，過去一週有 61 億美元的資金流出，這是史上​第二大的贖回金額。這也正好出現在殖利率持穩於 1.5% 的水平，且市場情緒提升之際。

Leuthold 集團首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，「在情緒和心理上的衝擊可能很大，因為全球殖利率都是負值。 如果 10 年期殖利率確實突破了史上新低點，那可能會引發關於突破 1% 的討論。」

Jim Paulsen 認為：「鑑於目前經濟衰退的情緒處於脆弱狀態，這可能是非常危險的，這可能足以凍結金融市場。」

然而，儘管美銀美林戰略團隊在 2019 年對風險資產持正向態度，但 Hartnett 在給客戶的報告中也表示，他認為 2020 年會出現「債券泡沫破滅」，「導致在利差低點的信貸和高點的股票大跌，進而引發華爾街去槓桿和主要國家經濟衰退。」