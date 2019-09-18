波音：2038年中國成全球最大航空市場 產值上看3兆美元

隨著中國的飛機需求成長不斷加速，波音 (BA-US) 預計，未來 20 年內，中國將為航空市場帶來 3 兆美元的工業產值，很快就會取代美國，成為全球最大航空市場。

根據上述估計，2038 年前，中國將成為全球最大航空市場，隨著中產階級以倍速成長，每年載客量將成長 6%，推升新飛機需求量至 8090 架。波音指出，不到 20 年的時間，全球航線會有五分之一的乘客來自中國。

隨著中國境內載客量以每年 6% 的速度成長，波音分析師估計，到時對新飛機需求量將提升至 8090 架，其中包含 5960 架窄體飛機、1780 架寬體飛機、230 架貨機以及 120 架區域噴射客機。

以當前價格計算，上述飛機價格共計 1.3 兆美元，相關服務則為 1.6 兆美元，估計能為全球航空業帶來 3 兆美元商機。不僅能帶動中國國內航空業成長，更能刺激國際航空運輸業務揚升。

波音行銷副總裁 Randy Tinseth 稱，在中產階級膨脹、基礎建設投資顯著，以及科技迅速發展下，飛機效率的提升持續驅動全球旅遊需求。

目前波音已將超過 2000 架飛機運送至中國，其中包含約三分之一的 737Max，同時也將四分之一的飛機生產線移往當地。

除了波音，歐洲空中巴士 (Airbus) 週三 (18 日) 也上調未來 20 年的噴氣客機需求預測，並稱主要受到亞洲地區載客活動成長所致。

空巴預估到 2038 年，全球客機和貨機將成長 1 倍以上，達到 47680 架，並上調未來 20 年航空與租賃公司客機需求量，自先前預估的 37389 架至 39210 架。

空巴平均 20 年運輸量增長預測，則從此前的每年 4.4%，微降至 4.3%。