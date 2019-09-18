高盛：對沖基金之美股持倉量創15個月新高

據高盛一份最新研報指出，隨著經濟衰退的擔憂消退，以及美中貿易協議的期望上升，投資人對美股的投資明顯增加，目前美股部位已達到 2019 年的最高水平。

由 Arjun Menon 領導的高盛股票分析師在週二 (17 日) 發表的研究報告中寫道，「如今的情緒指標顯示，總體股票部位高於平均值 1.2 個標準差，這表明部位配置在不久的將來會給標準普爾 500 指數的回報率帶來下行風險。」

本月以來，標準普爾 500 指數、道瓊工業平均指數和納斯達克綜合指數均上漲約 2.5%。

高盛分析發現，由於各種來源對股票的需求不斷增加，今天的股市曝險「不斷擴大」。

Menon 寫道，「對沖基金淨曝險是 2018 年 7 月以來最高水平，上週被動股票型基金流入量是 2019 年 3 月以來的最高水平，流入 210 億美元。」

Menon 表示，在大多數情況下，當投資情緒與如今一樣樂觀時，標普 500 指數在隨後的 2 個月裡至少下跌 2%，然而，Menon 相信市場將能避免這種命運，因為他預計經濟數據會出現意外上揚。

雖然高盛經濟學家認為本季美國經濟成長率僅有 1.4%，但他們預計今年最後 3 個月經濟成長將反彈，並在 2020 年上半年加速至 2.4%。

Menon 認為標普 500 指數到今年年底時將上漲 3% 到 3100 點，並寫道：「適度的經濟成長再加速，應該會抵銷市場不斷追價的壓力。」