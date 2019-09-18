〈分析〉iPhone 11搭載UWB技術 一文解析何謂UWB

在蘋果公布 iPhone 11 後，其搭載 UWB (Ultra Wideband，超寬頻) 技術成為業界新話題。同時 UWB 的創新功能，也備受市場矚目。

利用 UWB 技術，iPhone 能夠作為一個控制中心，並與蘋果其他的設備相連接。iPhone 過去一向是新技術的指標，因此蘋果如果未來大規模搭載 UWB 技術，並擴大其生態圈，不但將明顯降低 UWB 技術的使用成本，更能使其它廠群起效尤，加速 UWB 滲透至一般人生活之中。

UWB 是一種基於無線電波的技術，常用在短距離高速率傳輸，具有低功耗、高安全性等特性。

UWB 定義低資料速率無線連接和增強測距的基本特性。與 WiFi 和 Bluetooth 技術相比，UWB 能夠實現更高的定位精度，不過需要更多的設備相互配合。

首先，UWB 需要晶片輔助定位，而終端設備可以是任何消費性電子，如手環、手錶、手機等。

UWB 透過超寬頻技術可適用於距離較短且需要更高速傳輸的地方，通過使用大頻寬通道（500MHz）發送短脈衝信號，信號在設備之間執行飛時測距 (ToF)，透過測量收發器的往返時間來計算距離。

而由於 UWB 的定位過程是在一瞬間完成，所以設備的移動軌跡能夠即時準確地測量出來。

(資料來源: FIRA)

UWB 技術首先應用在美國軍方，2000 年之後逐漸開始應用於一般商用市場。UWB 具有抗干擾性能強、傳輸速率高、消耗電能小、發送功率小及高安全性等諸多優勢。

目前 UWB 的功能主要包括自動存取控制、位置定位及設備連接，應用場景主要包括 AR/VR、監獄、工廠、停車、醫院等等。

根據 market&market 的調查資料顯示，未來五年全球室內定位市場複合年增長率將達到 42%，市場規模預計從 2017 年的 71.1 億美元擴大到 2022 年的 409.9 億美元。

(資料來源: market&market)

除了蘋果，三星也可望未來在其推出的電子產品中搭載 UWB 技術。2019 年 8 月 1 日，由恩智浦、三星、Bosch、SONY 等公司組建 FiRa 聯盟，目的在利用 UWB 技術推動用戶無縫體驗，以發展 UWB 生態系統，使 UWB 今後有機會像 Bluetooth、GPS 一樣成為標準配備。