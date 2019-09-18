【鍾國忠專欄】Q4少不了的投資類股

(一) 投資操作一定要有規劃

相信現在看這篇分析的投資人，對行情開始樂觀，不過指數來到『萬一』關卡附近，沒多久前，台股上市成交量還曾面臨日千億元的問題，現在市場卻在討論，指數可否創新高，所以投資操作一定要有規劃，否則投資人永遠在『高檔時樂觀，低檔時悲觀』，要獲利賺錢不易。

指數來到『萬一』關卡附近，加上全球貨幣政策又寬鬆，因此資金行情效應持續發酵，中秋節過後指數照常上漲，沒有所謂節氣變盤，然而低檔上漲迄今，不到 1.5 個月的漲幅也將近約有 7%，高檔難免有獲利賣壓，因此在面對將來的第 4 季，在資金效應但指數又在高檔下，類股操作選擇就更難。

(二) 準備消費囉!

不管投資人是積極型或者穩健型，筆者認為，未來第 4 季在類股操作上，有個類股未來應該可多留意，那就是百貨內需相關族群。

1. 周年慶：最近百貨公司已陸續有周年慶的活動，既然是周年慶活動，當然就是衝業績，而不是公益慈善活動，業績可期待拚年度高峰！

2. 春節效應：由於明年春節在 1/23~1/29，周年慶活動結束之後，後面還有春節紅包業績活動，因此還是有利於百貨相關業者營運。

3. 信義計畫區新百貨加入：信義計畫區有新業者加入本來就會有，10 月又有一家將新開幕，因此也增添百貨業者的業績動能與關注點。

4. 美中貿易後續影響：8 月下旬中國宣布，對 750 億美國進口品加徵關稅，美國也立刻反擊對既有 2500 億美元和 3000 億美元關稅 (分 9/1 和 12/15 兩批) 分別調升至 30% 和 15%，讓貿易戰再次升溫。目前已敲定將於 10 月初舉行第 13 輪會談，但也表示 10/1 的既有 2500 億關稅調升將無法避免，若後續談判依然進展不順，則 12/15 可能再加徵關稅導致貿易戰持續升級，進而再次打擊製造業景氣，因為時間點落在第 4 季，加上過往第 4 季起，部分電子產業公司將從旺季高峰開始略降溫，因此資金或許會轉移到其他產業類股。

5. 第 4 季內需效應: 過往第 4 季本就是內需消費旺季，不管景氣好與壞，相對其他季度，該季度普遍較高，除有未來年終獎金發放效應，另外，這時也沒有繳稅與繳學費等支出，因此花費上會較為寬鬆。

整體而言，每個時期都有不同操作規劃，但要符合當下幫資金找出路，進入第 4 季後，『守成中找獲利』可預期是股市老手的重要操作策略！