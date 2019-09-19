【馮冠華專欄】屠牛風險仍在，繼續炒股不炒市

9 月 19 日推介 - 平安好醫生（1833）

1）上日港股市況總結：恆指週三窄幅低走。指數在高開 48 點後，最多曾上升約 100 點，高見 26891 點。但在最後一句鐘的交易又轉升為跌，最終以 26754 點收盤，下跌 36 點並錄 3 連跌。成交金額按日再下跌約 13% 至 595 億。港股通南下仍是淨流出，金額約港幣 1.4 億。滬深股通北上轉為淨流入，金額約人民幣 39 億。藍籌 19 升 29 跌 2 持平。



板塊方面，手機設備、半導體、軟件、新經濟和體育用品股表現較突出。做空方面，佔大市成交回落至約 14.7%。牛熊證街貨最新比例為 58:42，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 55:45；重貨區方面，熊證下移至 27350-27399，牛證則在 26650-26699。恆指期貨夜市收報 26629，下跌 103 點，低水 125 點。港股 ADR 下跌 85 點，相等於恆指 26668 點。

簡評：昨天上證止跌回升，但港股最終依然背馳下跌，成交金額更跌破 600 億元，相信是市場觀望 Fed 議息結果所至，也有分析指百威亞太（1876）招股令資金略為緊拙。雖然大市淡靜，但個別板塊和個股也有熱錢流入；比方說，手機設備股，不論是蘋果或華為概念均有追捧，這應是受華為 Mate 30 系列手機今天將在德國慕尼黑發布，以及市場預期 iPhone 11 系列銷情佳所至。



體育用品股，則是受中國國務院辦公廳發布意見，促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的消息而造好。軟件股金蝶（268）和金山（3888）則重拾週一的強勢。同樣地，中滙（382）、中芯（981）及波司登（3998）這三隻前天筆者品題的強勢股，股價也再創本年新高。又是炒股不炒市的環境。

新經濟股中，以美團點評（3690）走勢最強橫；動力主要來自一大行的報告（目標價高達 $97.5)，理據是看好其線上營銷收入增長及外賣服務表現。筆者也曾在研討會及早報推介此公司，理由則是預計公司未來會發展無人機送餐服務，令費用成本大降從而提升盈利增長。公司已在今年第二季轉虧為盈，現價仍有吸引力，可作中長期投資。另一隻筆者看好的新經濟股是平安好醫生（1833）；近日股價從高位已回調約 10%，也可於現價考慮。

2）Fed 結束兩日議息會議，減息 0.25 厘，聯邦基金利率區間降到 1.75 至 2 厘，符合市場預期。今次會議決定亦非一致，堪薩斯城儲行行長喬治及波士頓儲行行長羅森格倫投反對票，主張維持聯邦基金利率不變，而聖路易斯儲行行長布拉德也投反對票，主張減息半厘。Fed 官員對利率走勢的展望分歧，7 名官員預料今年再減息一次，減幅 0.25 厘，但有 5 名官員預料利率維持現水平，另外 5 名更預期掉頭加息。Fed「點陣圖」對明年利率走勢的預測分歧更大，市場解讀為官員預計明年不減息。



Fed 下次議息會議在 10 月 29 至 30 日舉行，利率期貨今晨顯示，屆時再減息 0.25 厘的機率急降至 43.4%。在記者會上，鮑爾除了暗示可能最快在 10 月會議宣布「擴表」，亦指若美國經濟走下坡，Fed 連串減息便會是合適的，只是現在沒有這個需要。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數先跌後回穩，當中道指曾下跌逾 200 點，最終上升 36 點或 0.13%，標指和納指則分別上升 0.03% 及下跌 0.11%。十年期債息回落至 1.80%，美滙指數回升至 98.54。紐約期油最新報 58.11 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：莎莎國際（178）發盈警，初步評估，截至今年 8 月底止，今財政年度首 5 個月的營業額約 30 億元，按年下跌約 15%，其中港澳市場亦下跌 17%。集團 8 月份的銷售表現最差，按年下跌約 28%，而港澳市場亦於該月跌 32%。此銷售跌幅導致港澳市場及集團 8 月份錄得虧損，亦引致集團於首 5 個月期間錄得虧損。莎莎表示，9 月銷售情況仍非常疲弱，9 月 1 日至 9 月 15 日期間，營業額按月跌約 14%，按年大跌約 29%。

通達集團（698）公佈，正審議分拆廈門市通達創智實業，並擬於明年上半年申請於深交所創業板上市。通達創智主要從事為巨型歐美品牌生產家庭耐用品、家用工具、體育用品及健康護理用品。

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