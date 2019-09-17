外資連9買台股 買超近675億元 強力加碼旺宏

台股今 (17) 日早盤越過 10900 關卡後拉回，終場下跌 23.63 點或 0.22%，以 10874.5 點作收，成交值 1145.56 億元，三大法人中，外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超 38.71 億元，外資已連 9 買台股，買超金額 674.46 億元。個股部分，旺宏 (2337-TW) 同步居三大法人買超首位，三大法人合買 3.2 萬張。

台股今日自營商賣超 15.78 億元，投信買超 1.15 億元，外資及陸資買超 53.34 億元，但外資期貨多單減少 5040 口，未平倉口數降到 5.45 萬口，證券分析師黃漢成指出，台指期明日結算，外資留倉多單口數偏高，預估明日台股將震盪走高，台指期將拉高結算。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今日包括上證、恆生、深圳、日本及韓國股市等走勢皆下跌，台股開盤越過 10900 關卡後拉回，但是技術線型來看，大盤仍在均線上，雖然指數下跌，但明顯成交量萎縮。

外資今日在集中市場買超較多的個股為，旺宏、台積電、國泰金、台新金、緯創、南亞科、新光金、富邦金、兆豐金、中信金、玉山金；今天外資在集中市場賣超較多的個股為，群創、友達、鴻海、元大金、中鋼、奇鋐、台泥、台達電、欣興、楠梓電、長榮航。

投信今日在集中市場買超較多的個股為，旺宏、全新、華邦電、華通、南亞科、南電、燿華、景碩、台塑化、台表科；今天投信在集中市場賣超較多的個股為京元電、奇鋐、昇陽半導體、義隆、超眾、健策、百和、智原、臺企銀、新光金。

自營商今日在集中市場買超較多的個股為，旺宏、南亞科、華通、燿華、華邦電、鎧勝 - KY、新光金、中環、瑞昱、嘉聯益。今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，群創、台泥、南電、鴻海、京元電、兆豐金、友達、中信金、景碩、義隆。