富邦新南向再添生力軍！北富銀雅加達辦事處將串聯台港中越星

受中美貿易戰影響，全球產業鏈轉移動能持續增加，帶動東協各國成為備受國際關注的新興生產基地。為協助台商、當地及跨國企業在東協市場的發展，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行雅加達辦事處今 (17) 日正式開幕，成為北富銀在海外佈局的第 30 個服務據點，更是未來居中銜接串聯台港中越星兩岸五地業務的「亞洲金橋樑」。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景，除了積極佈局大中華地區及東北亞地區，亦長期耕耘東南亞市場，在印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡都有金控旗下子公司的服務據點。

其中，印尼是東南亞重要的經濟體系之一，是許多國際企業及台商優先選擇布局的區域，北富銀雅加達辦事處的成立，不僅是北富銀在印尼的重要起步，也是富邦金控亞洲佈局的新里程碑，富邦期待未來能在印尼開展更多合作機會，並持續將更多優質的金融服務帶到印尼。

北富銀總經理程耀輝表示，選擇在雅加達設立辦事處，不僅想強化對東協市場商機的探索開發，即時反應市場趨勢，偕同新加坡及越南等海外分行提供當地客戶最專業到位的金融服務，更希望雅加達辦事處能發揮「亞洲金橋樑」溝通銜接的作用，結合台灣及印尼兩地的產、官、學、金融，讓北富銀成為台商投資印尼及印尼商投資亞洲的諮詢首選，並且與印尼業者共同合作拓展金融科技，將北富銀在台港中越星的金融資源相互串聯，形成綿密而完整的亞洲金融服務網，全方位滿足企業夥伴在資金、投資、避險及財務等各層面的金融需求。

駐印尼台北經貿代表處大使陳忠也表示，台北經貿代表處最重要的使命就是促進台灣與印尼的雙邊關係，這次北富銀透過新辦事處搭建起台灣與印尼之間的金橋樑，正與台北經貿代表處的目標不謀而合，期盼未來能和北富銀密切合作，配合政府新南向政策，攜手帶動新一波印尼投資商機，提升雙方產業的競爭力，增加台灣與印尼間的多元交流。

印尼經濟規模佔東協國家經濟總量達四成，對東協經濟體整體發展具有舉足輕重的影響力，不僅坐擁人口紅利及資源優勢，主權信評為投資等級，印尼政府近年更鼓勵外商投資，帶動資金需求高度成長，形成龐大的消費內需市場及投資商機，是近年來各國企業競相拓點的熱門區域。北富銀雅加達辦事處的成立，恰好能填補台商、當地及跨國企業對整合式跨國金融服務的需求缺口，幫助企業增加國際競爭力。

為能確實發揮「亞洲金橋樑」的功能，北富銀雅加達辦事處地點選在印尼證交所大樓，不僅交通便利，也是印尼的指標性建物，內部特別以印尼傳統蠟染圖案搭配柚木材質進行設計，創造濃厚的南洋氛圍，展現出北富銀融合印尼文化在地深耕的決心。此外，辦事處還結合現代化創新思維進行開放式空間設計，在日常辦公之外可以隨時舉辦小型研討會，促進與企業夥伴間的分享交流。

隨著東南亞市場增長趨勢及台商發展軌跡，北富銀近年在兩岸三地及海外業務經營上積極進行亞洲布局並加速推動業務升級，截至 2018 年底，海外業務整體存放款量達雙位數成長，同時香港分行的存放款量、營收和淨利於當地台資同業中排名第二，越南地區分行授信餘額於當地台資同業中排名第三，新加坡分行的資產規模在當地台資同業中排名第三，成績相當亮眼。

展望未來，北富銀將持續挹注資源深耕亞洲，除了配合區域經濟成長脈動擴增海外據點及規模，也會積極尋求策略聯盟及參股機會。

同時，北富銀更將因地制宜拓展新形態業務，包括在新加坡推動金市業務、在越南進軍消金版圖、在香港跨足高端理財等，藉由各地分行特色業務的開展與橫向連繫，配合當地金融科技、金融安全與跨界人才交流上的開放合作，擴大區域整合效益。