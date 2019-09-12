三大法人買超62.87億元 外資連七買 回補逾500億元

台股今 (12) 日上漲 37.20 點，收在 10827.55 點，外資買超 65.54 億元、投信買超 4.49 億元，只有自營商續賣 7.16 億元，三大法人合計買超 62.87 億元。其中，外資已經連 7 買，累計買超超過 500 億元。

外資歷經 7、8 月連續兩個月大舉減碼，尤其 8 月狂砍 1213 億元，讓今年上半年累計的買超全數吐出，甚至在 8 月底累計賣超超過 800 億元，不過 9 月以來，外資終於回籠，近 7 個交易日，外資累計已經買超達 529.71 億元，使得今年以來累計賣超金額縮小至 319.9 億元。

再回頭來看外資今天操作，外資買超前 10 名：群創 33392 張、華邦電 10317 張，其餘依序為元大台灣 50、華新、元大 S＆P 原油反 1、中石化、中信金、富邦金、上海商銀、南電。

外資賣超前 10 名：富邦 VIX 遭賣 57807 張、元大 S＆P 原油正 2 遭賣 46958 張，其餘依序為燿華、百和、金像電、光罩、華通、臺企銀、元大滬深 300 正 2、楠梓電。

投信買超前 10 名：欣興、燿華、中鋼、台光電、華通、華邦電、光罩、鎧勝 - KY、華泰、瑞儀。

投信賣超前 10 名：富邦上証正 2、群益深証中小、聚陽、卜蜂、大成、元大寶滬深、廣達、喬山、美利達、健策。

自營商買超前 10 名：元大 S＆P 原油反 1 獲買超 11783 張、元大高股息 10084 張、鴻海、南電、富邦特選蘋果 N、國泰中國 A50 正 2、欣興、燿華、華通、華泰。

自營商賣超前 10 名：元大 S＆P 原油正 2 遭賣 43706 張、富邦 VIX 遭賣 23650 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 11367 張，其餘依序為友達、元大台灣 50 反 1、國泰美國道瓊反 1、台泥、兆豐金、中信金、元大 S＆P 石油。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，就外資動向來看，大型股將為近期推升指數表現的主力，可留意外資回補的大型權值股，如水泥、食品、塑化、金融等，可望在第四季受惠的企業。